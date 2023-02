Neymar au cœur de la polémique, les témoignages s’accumulent

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent à une table de poker au lendemain de la défaite du PSG contre le Bayern Munich (0-1) la semaine dernière, Neymar a déclenché une nouvelle polémique, surtout après son passage dans un fast-food de la capitale pour finir la soirée. Si les qualités et les défauts du Brésilien sur un terrain de football sont identifiés, ses caractéristiques cartes en main sont moins connues. Interrogés par RMC, plusieurs joueurs témoignent.

Au lendemain de la défaite du PSG contre le Bayern Munich (0-1) à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions, et de la sortie de Kylian Mbappé invitant ses coéquipiers à "bien manger et bien dormir", Neymar a fait parler de lui en participant à deux tournois de poker au Hyatt Regency Paris Etoile. Une soirée qui s’est achevée dans un McDonald’s de la capitale. Forcément, il n’a pas fallu longtemps avant qu’une nouvelle polémique éclate. Ce n’est pas la première fois que Neymar s’invite à une table de poker, l’une de ses activités favorites durant son temps libre. S’il a rapidement été éliminé de la première épreuve, le numéro 10 du PSG est en revanche parvenu à se qualifier pour la suite du second tournoi organisée jeudi, avant d’être sorti, terminant 49e du Mystery Bounty de l’EPT Paris. Une facette de Neymar moins connue du grand public sur laquelle sont revenus plusieurs joueurs professionnels français qui l’ont croisé autour de la table.

« C’est un jeu qui le passionne »

« Habitué, c’est un grand mot, mais étant donné qu’il est sponsorisé par PokerStars qui est l’un des plus grands sites de poker en ligne, il est censé aller sur certains événements et il essaye de s’y rendre , confie pour RMC Julien Sitbon, 11e et meilleur joueur français du Mystery Bounty de l’EPT Paris. Il est passé à Las Vegas une fois, il jouait à Barcelone quand il était joueur du Barça. Il vient sur certains événements de son sponsor. Donc il joue quand même un petit peu. » De son côté, Thomas Eychenne a eu l’occasion de se retrouver à côté de l’international auriverde à l’occasion du tournoi organisé la semaine dernière. « Je l’ai déjà joué en ligne. Après tout il est sponsorisé donc j’imagine qu’il a un contrat et qu’il doit avoir à jouer quelques parties , explique-t-il. Je l’avais aussi croisé à Las Vegas lors des WSOP. Je sais que le poker c’est un jeu qui le passionne mais je n’ai aucune connaissance de ses fréquences de jeu. Mais il aime jouer au poker, oui. »

« Je l’ai trouvé très sérieux »

« Il est assez solide du peu que je l’ai joué, deux fois 20 ou 30 minutes, c’est assez peu représentatif mais il est assez solide et compétent quand même , analyse Julien Sitbon concernant le niveau de jeu de Neymar. Il n’est pas dilettante du tout. Sur le Mystery 10 000 de l’EPT Paris, il était par exemple très concentré et solide. » Même son de cloche chez Thomas Eychenne : « Même sur celles à 10.000 euros qui sont excessivement faibles en terme de buy-in (les frais d’entrée, ndlr) par rapport à son patrimoine et son capital, je l’ai trouvé très sérieux. C’est un compétiteur, il joue un style de jeu plutôt serré (qui joue peu de mains) comme la plupart des joueurs professionnels. C’est un compétiteur donc il était sérieux. Étant donné qu’il est plutôt serré, c’est difficile de faire de grosses erreurs avec ce style de jeu. Je l’ai trouvé relativement bon par rapport à son 'peu' d’expérience . »

« Ce n’est pas quelqu’un qui va beaucoup discuter et être très ouvert »

Très expressif sur un terrain de football, dans le bon comme dans le mauvais sens, Neymar est en revanche beaucoup plus discret autour d’une table de poker comme le révèle Thomas Eychenne : « Pour l’avoir aussi vu aux tables annexes avant qu’il nous rejoigne, je l’ai trouvé plutôt introverti. Ce n’est pas quelqu’un qui va beaucoup discuter et être très ouvert. Mais je peux le comprendre, il est extrêmement sollicité. » Alexandre Réard, champion du monde de poker en 2021, abonde dans le même sens : « On va dire que c’est quelqu’un qui est timide dans son allure. Dans le sens où il essaye de ne pas être trop vu. C’est quand même une rock star un petit peu. C’est un joueur de foot mais aussi une rock star donc il essaye un peu de faire profil bas. »

