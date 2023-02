L’OM lâche un gros coup de pression au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tombeur de Toulouse au Stadium dimanche soir (2-3), l’OM est toujours à cinq points du PSG avant le Classique qui s’annonce bouillant au Vélodrome dimanche soir. En cas de victoire, le club phocéen peut revenir à seulement deux points des Parisiens. Et Chancel Mbemba lance déjà le choc de dimanche.

Mbemba croit au titre pour l'OM

« On savait très bien qu’en venant ici ce serait très difficile, mais on a poussé jusqu’à la fin pour prendre ces trois points qui étaient vraiment très importants pour nous aujourd’hui. On a loupé notre première mi-temps mais il ne fallait pas rater notre deuxième chance en seconde période », lance-t-il au micro de Prime Vidéo.

«On en parlera à la fin !»