Sauvé par une star du PSG, il lâche un message fort

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté sur le plan défensif, Timothée Pembélé, titulaire contre le LOSC en l'absence de Nordi Mukiele et Achraf Hakimi, n'a pas hésité à remercier Sergio Ramos qui l'a sauvé sur différentes actions pendant le match, remporté au bout du suspens par le PSG (4-3).

Privé d'Achraf Hakimi et de Nordi Mukiele, le PSG s'appuie sur le jeune Timothée Pembélé dans le couloir droit de sa défense. Mais l'ancien Bordelais a semblé en difficulté lors de la victoire contre le LOSC (4-3). Une situation qu'il explique notamment par le schéma tactique et l'absence d'ailiers pour le suppléer sur le plan défensif. Néanmoins, il tient tout de même à remercier Sergio Ramos.

Cauchemar pour Neymar, une catastrophe est annoncée au PSG https://t.co/yk3NkOumHq pic.twitter.com/uWSD33P533 — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

«Sergio (Ramos) m'aide»

« Oui, ce n'est pas facile parce qu'on joue en losange du coup on a pas d'ailiers pour m'aider à défendre mais Sergio (Ramos) m'aide aussi. On essaie de défendre comme on peut mais comme ça fait très longtemps que j'ai pas joué, c'est vrai qu'au niveau du cardio c'est encore compliqué. Mais à force d'enchaîner les matchs et les séances d'entraînement, je pense que ça ira mieux », assure-t-il au micro Free Ligue 1.

«Il m'a beaucoup couvert et je le remercie pour ça»