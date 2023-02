«C'est une imposture depuis son arrivée», il dézingue cette superstar du PSG

Amadou Diawara

Arrivé au PSG à l'été 2021, Leo Messi n'arrive pas à enchainer les matchs à son plus haut niveau depuis sa signature. Invisible face au LOSC, la Pulga est sortie de sa cachette à la dernière seconde pour offrir la victoire au club parisien. Malgré tout, Jérôme Rothen estime toujours que Lionel Messi est « une imposture » depuis son arrivée au PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Sous contrat jusqu'à l'issue de la saison avec le club de la capitale, la Pulga peine à enchainer les prestations de haute volée depuis sa signature. Invisible pendant 95 minutes face au LOSC, Leo Messi a offert la victoire au PSG à la dernière seconde grâce à un coup franc magnifique. Malgré tout, Jérôme Rothen n'oublie pas que le numéro 30 de Christophe Galtier est l'ombre de lui-même depuis son arrivée à Paris.

«Il a disparu de la circulation»

« Est-ce que le coup franc de Leo Messi peut tout faire oublier ? Bien sûr que non. Rien que sa prestation, on ne peut pas l'oublier par rapport à ce but là. Leo Messi a été pris pour montrer autre chose qu'un but à la dernière seconde contre Lille. C'est bien trop peu par rapport à son investissement sur le match » , a estimé Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme , avant d'en rajouter une couche.

«Le PSG sur un match comme ça joue quasiment à 10»