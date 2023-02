Mbappé évite le pire, l’OM enrage

Arnaud De Kanel

De retour en tant que titulaire après sa blessure à la cuisse, Kylian Mbappé a brillé sur la pelouse du Parc des Princes. L'attaquant parisien a inscrit un doublé mais cela aurait bien pu ne pas avoir lieu. Coupable d'une grosse semelle sur Jonathan Bamba, le natif de Bondy a échappé au carton rouge, au grand dam des supporters de l'OM.

Sauvés à la dernière minute par Lionel Messi, les Parisiens sont passés proche d'une énorme désillusion face au LOSC. Pire encore, le PSG a failli perdre Kylian Mbappé pour le Classique face à l'OM dimanche prochain. En effet, le meilleur buteur du championnat a essuyé ses crampons sur le tibia du Lillois Jonathan Bamba. Sanctionné par l'arbitre, il est passé proche de l'exclusion.

L’OM explose un record qui fait trembler le PSG https://t.co/jw2S2uUqVF pic.twitter.com/SKoy6ApPFr — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Mbappé évite le rouge de justesse

Kylian Mbappé a laissé éclaté sa frustration et ça aurait pu lui coûter très cher. Alors que son équipe était menée 3 buts à 2 par un LOSC renversant, il est arrivé très en retard sur Jonathan Bamba, laissant trainer ses crampons sur le tibia de l'attaquant lillois. Willy Delajod, l'arbitre de la rencontre, a sorti le carton jaune de sa poche. Une sanction pas assez sévère pour les supporters de l'OM.

Mbappe doit prendre son rouge et ne jamais finir le match. Mais bon. 😶‍🌫️ #psglosc — Jonatan MacHardy (@Jonatan_M13) February 19, 2023

«Mbappé doit prendre rouge»