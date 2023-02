Verstappen en guerre contre Mbappé et Messi, Hamilton va craquer

Pierrick Levallet

Champion du monde en 2021 et 2022, Max Verstappen a pris le dessus sur Lewis Hamilton ces dernières années. Alors que les deux pilotes se préparent pour la saison 2023, le Néerlandais pourrait remporter un nouveau prix. Mais pour cela, Max Verstappen devra certainement faire face à Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Ayant détrôné Lewis Hamilton en 2021 à la suite d’un dénouement incroyable bien que controversé lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, Max Verstappen a conservé sa couronne en 2022. Ayant parfaitement profité des erreurs et des pannes de Charles Leclerc avec sa Ferrari, le Néerlandais a pris le large au classement des pilotes avant d’offrir un nouveau titre à Red Bull. Alors qu’il s’apprête pour la nouvelle saison de F1, Max Verstappen devra sans doute livrer une nouvelle bataille contre Lewis Hamilton.

Hamilton veut prendre sa revanche sur Verstappen

Ayant vécu un véritable calvaire avec sa Mercedes, le Britannique a été rapidement exclu de la course au titre en 2022. Mais le pilote de 38 ans n’a toujours pas renoncé à son huitième sacre, qui lui permettra de devancer Michael Schumacher. Mercedes, de son côté, espère également revenir sur les devants de la scène après une année 2022 catastrophique. Si l’écurie allemand a appris de ses erreurs, Lewis Hamilton pourrait être en mesure de concurrencer Max Verstappen pour le titre en 2023. Mais en attendant, le Britannique pourrait bien voir son rival rafler un autre trophée.

Comme Mbappé et Messi, Verstappen est candidat pour un prix prestigieux