Voilà «l’homme à abattre» en Formule 1 !

Arnaud De Kanel

L'écurie Red Bull aborde la nouvelle saison en position de force puisque Max Verstappen a conservé son titre et que Sergio Perez a terminé juste derrière Charles Leclerc, à la troisième position du championnat du monde. Christian Horner s'est confié en marge de la reprise de la Formule 1 et il sait très bien que le Néerlandais sera le pilote à faire chuter.

La Formule 1 fera son retour dans deux semaines à l'occasion du Grand Prix de Bahreïn. Le début d'une nouvelle saison où Max Verstappen sera bien entendu très attendu. Double champion du monde en titre, il sera le pilote à battre cette saison d'après son manager Christian Horner.

«Ce qu’il a accompli est phénoménal»

Comme à son habitude, Christian Horner a couvert de louanges sa star Max Verstappen. « Max a 25 ans et évolue encore. En 2021 il était incroyable, il a réussi à être meilleur en 2022. C’est ce qui est excitant avec Max, quand il gagne de l’expérience, il devient plus complet et plus versatile. Il gère très bien la pression et je pense que ce qu’il a accompli est phénoménal », a souligné le manager de l'écurie Red Bull dans un entretien accordé à Auto Motor und Sport .

«Max fait de lui l’homme à battre»