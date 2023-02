Hamilton veut se venger de Verstappen, il annonce du lourd en F1

Pierrick Levallet

Rapidement écarté de la course au titre la saison passée, Lewis Hamilton entend bien revenir à la charge dès 2023 pour son huitième titre de champion du monde. Le Britannique rêve de prendre sa revanche sur Max Verstappen. De ce fait, Charles Leclerc voit bien une bataille à trois avoir lieu en 2023.

La saison dernière a laissé très peu de suspens quant à la course au titre de champion du monde. Alors que Charles Leclerc a été handicapé par de nombreux problèmes techniques avec sa Ferrari, et que Mercedes n’était pas au meilleur de sa forme, Max Verstappen en a profité pour prendre le large au classement des pilotes. Le Néerlandais a fini par être sacré champion quelques courses avant la fin de la saison. Mais en 2023, la lutte promet d’être beaucoup plus serrée.

F1 : Ferrari lâche une annonce à faire trembler Verstappen https://t.co/x6nDGzXxUf pic.twitter.com/3IU1tBQ0N2 — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Bataille à trois entre Ferrari, Red Bull et Mercedes en 2023 ? Leclerc y pense

Charles Leclerc a d’ailleurs confié qu’il voyait bien Ferrari, Red Bull et Mercedes se battre à trois pour le titre. « Je suis sûr que nous avons fait du bon travail avec la voiture, mais je ne sais pas vraiment où en est Red Bull. Je ne sais pas où en est Mercedes, mais je m’attends à ce qu’ils soient très forts aussi. Alors, voyons voir. Une chose est sûre, c’est que, surtout après une année comme l’année dernière, vu où nous avons fini à la première course... après un seul Grand Prix, rien n’est fini. [...] Mercedes sera également de la partie après avoir connu une fin de saison très forte l’année dernière, ce sera donc un championnat difficile » a lancé le Monégasque dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«Lewis sera là, tout comme Red Bull»