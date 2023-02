Enorme revirement, Verstappen prend une décision improbable

La rédaction

Véritable succès sur la plateforme Netflix, la série dédiée à la Formule 1 « Drive to Survive » n'a été appréciée par l'un des protagonistes, Max Verstappen. Le pilote néerlandais avait refusé de participer aux habituelles interviews en 2021, lors de sa magnifique victoire et pour son premier titre de champion du monde. Mais, conscient de son importance en 2022, il est revenu sur sa décision, pour le plus grand bonheur de ses fans et Netflix.

La série Netflix « Drive to Survive » va connaître sa cinquième saison qui sortira le 24 février prochain. Les fans de Formule 1 pourront alors prendre du plaisir devant cette saison, qui a vu Max Verstappen remporter son deuxième titre consécutif. Et ils retrouveront également le pilote néerlandais en interview.

« Ils falsifient les choses »

Fin 2021, Max Verstappen avait révélé ne plus vouloir participer au tournage de « Drive to Survive », et ce, en raison de propos qui seraient détournés. Il avait alors déclaré, dans des propos rapportés par Motorsport.com : « Ils falsifient beaucoup de choses. J'ai toujours voulu y participer mais ça doit être réaliste. C'est pourquoi nous devions d'abord en parler, et ils ont compris mon point de vue. Bien sûr, je comprends que lorsque vous créez un show, il doit y avoir un côté spectaculaire, il doit être excitant. Mais je suis un gars qui trouve aussi très important d'être bien dépeint, et qu'ils ne commencent pas à coller des commentaires sur les différentes séquences alors que ça ne s'est pas passé comme ça. »

« J'espère évidemment qu'ils vont bien l'utiliser »