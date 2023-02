F1 : «Il peut être champion du monde», Verstappen et Hamilton menacés ?

La rédaction

La bataille risque de faire rage pour le titre de champion du monde de Formule 1 entre Max Verstappen, pilote Red Bull et Lewis Hamilton, pilote Mercedes. Si l'écurie Mercedes ne prend pas le retard qu'elle avait prit lors de la saison dernière, la lutte pourrait être âpre. Mais Charles Leclerc, pilote Ferrari pourrait jouer les troubles fêtes. Pour Fernando Alonso, double champion du monde de F1, un autre pilote a les capacités de devenir champion du monde, Lance Stroll.

Fernando Alonso a quitté Alpine pour Aston Martin cette saison. A l'aube du début de la nouvelle saison de Formule 1 qui débutera à Bahrein le 5 mars prochain, le pilote espagnol, double champion du monde en 2005 et 2006 avec Renault, sait de quoi il parle lorsqu'il évoque un potentiel champion du monde. La course au titre pourrait bien être plus excitante que prévue, si Lance Stroll se joint à Verstappen, Leclerc et Hamilton.

« Il a le talent »

Pour Fernando Alonso, Lance Stroll est un pilote que l'on peut qualifier de sous-coté. Le jeune pilote de 24 ans entame sa cinquième saison avec Aston Martin. Dans des propos rapportés par Motorsport.com , Fernando Alonso évoque son nouveau coéquipier : « Il a la vitesse et il a le talent. Il l’a montré à plusieurs reprises, notamment dans des conditions humides. Je me souviens de la pole position de Lance en Turquie et de certaines de ses autres excellentes performances sur le mouillé ; pour performer à ce niveau dans des conditions difficiles, il faut avoir un feeling particulier avec la voiture. »

« Il a la possibilité d’être champion du monde »