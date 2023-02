Verstappen prêt à détrôner Hamilton ? Il annonce la couleur

Pierrick Levallet

Déjà double champion du monde de F1, Max Verstappen est annoncé comme le grand favori pour le titre en 2023. Le Néerlandais semble bien parti pour devenir l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, tout comme Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Mais le pilote de Red Bull avoue ne pas vraiment s'en soucier.

À 25 ans, Max Verstappen est déjà double champion du monde. Le pilote de Red Bull a battu Lewis Hamilton en 2021, puis Charles Leclerc en 2022. Pour la saison à venir, en 2023, le Néerlandais est annoncé comme le grand favori pour le titre. D’ici quelques années, Max Verstappen pourrait être considéré, comme Lewis Hamilton ou Michael Schumacher, comme l’un des meilleurs pilotes de l’histoire. Mais le coureur de Red Bull avoue ne pas s’en soucier vraiment.

«L’homme à battre», il annonce l’enfer à Verstappen en F1 https://t.co/Z5pGkWYIbL pic.twitter.com/G2HmbFbk0f — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

«Je n’ai jamais vraiment aimé les statistiques»

« J’ai déjà accompli plus que ce dont j’aurais pu rêver, alors pour moi, le plus important est simplement de tirer le meilleur de moi-même. Je ne pense pas vraiment à la place qui est la mienne parmi les plus grands pilotes de tous les temps en termes de victoires et de championnats. Je veux simplement faire mon travail. J’ai bien sûr un contrat jusqu’à fin 2028, je vais donc essayer de gagner davantage de courses et de titres avec mon équipe. Mais je n’ai jamais vraiment aimé les statistiques ou autres » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen Auto .

Verstappen ne veut aucun regret en F1