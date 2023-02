«L’homme à battre», il annonce l’enfer à Verstappen en F1

Pierrick Levallet

Sacré champion en 2021 et en 2022, Max Verstappen fait office de favori pour le titre en 2023. Le pilote de Red Bull impressionne au sein de son écurie. Néanmoins, son patron a tenu à le mettre en garde à l'approche de la nouvelle saison. Au vu du statut du Néerlandais, tout le monde voudra le battre.

Après une saison 2021 qui s’est terminée dans la polémique après sa rivalité avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a mis tout le monde d’accord en 2022. Malgré la concurrence de Charles Leclerc, le Néerlandais a rapidement pris le large au classement des pilotes et a été sacré champion du monde pour la deuxième fois consécutive. À l’approche du début de la saison 2023, Max Verstappen fait donc office de favori. Et chez Red Bull, on se réjouit d’avoir un talent aussi important que le pilote de 25 ans.

Verstappen annonce du lourd, Hamilton peut rêver https://t.co/Gnj02NFyuh pic.twitter.com/u2IgjHGPnx — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

«La forme dans laquelle est Max fait de lui l’homme à battre»

« Il a 25 ans et évolue encore. En 2021 il était incroyable, il a réussi à être meilleur en 2022. C’est ce qui est excitant avec Max, quand il gagne de l’expérience, il devient plus complet et plus versatile. Il gère très bien la pression et je pense que ce qu’il a accompli est phénoménal » a lancé Christian Horner dans des propos rapportés par Next-Gen Auto .

«Max sera le candidat le plus probable pour le titre»