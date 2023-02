F1 : La concurrence peut trembler, Hamilton «a faim»

Hugo Chirossel

Septuple champion du monde, le dernier titre de Lewis Hamilton remonte maintenant à la saison 2020. Battu sur le fil par Max Verstappen en 2021, le Britannique n’a pas eu la voiture pour lutter en tête l’année dernière. Si la saison 2022 a été très compliquée pour Mercedes, Lewis Hamilton estime que cela a permis à son équipe de se remotiver.

Pour la première fois de sa carrière, Lewis Hamilton a terminé une saison avec zéro victoire au compteur. En effet, le Britannique n’a pas remporté la moindre course lors de la saison 2022. N’ayant pas la voiture pour concurrencer Red Bull, le septuple champion du monde a dû revoir ses ambitions à la baisse. Pour revenir encore plus fort cette année ? À en croire ses propos, Lewis Hamilton est plus motivé que jamais.

« Cela nous a donné faim »

« Je pense que nous avons grandi en tant qu’équipe, que nous avons amélioré nos processus, notre communication, et que cela nous a donné faim. Pour moi, ça a été différent des autres années, durant lesquelles nous nous battions pour les victoires. Lorsque nous avons obtenu notre première cinquième place, c’était comme si nous avions accompli quelque chose à ce moment-là. Je pense que ça a été une bonne leçon, un bon élément de construction pour nous tous », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Un énorme coup de boost pour tout le monde »