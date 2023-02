F1 : La vengeance de Lewis Hamilton s'annonce historique

Arthur Montagne

Après une saison très compliquée, l'une des pires de sa carrière, si ce n'est la plus mauvaise, Lewis Hamilton, qui n'a pas remporté la moindre course en 2022 pour la première fois de sa carrière, ne compte pas en rester là. Par conséquent, en 2023, le Britannique espère bien inverser la tendance. Et pour cela, six records semblent dans ses cordes pour encore entrer un peu plus dans la légende.

Lewis Hamilton a connu une année 2022 très compliquée. Et pour cause, au volant d'une Mercedes mal née, le Britannique n'a pas remporté la moindre course, une première dans sa carrière. En effet, lors de ses 15 précédentes saisons, Lewis Hamilton s'était imposé au moins une fois à chaque fois. Une série qui a pris fin l'année dernière, mais le septuple champion du monde n'est pas résigné pour autant et aborde 2023 avec de grandes ambitions. Il faut dire que plusieurs records son à portée de tir du pilote Mercedes. Déjà recordman du nombre de points (4 242,5), de victoires (103), de poles positions (103) ou encore de podiums (184), Lewis Hamilton peut encore rêver plus grand.

Un huitième titre pour entrer dans la légende

Et bien évidemment, le record qui fait rêver Lewis Hamilton est celui du nombre de titres mondiaux qu'il partage avec Michael Schumacher jusque-là. En 2021, sans l'intervention de la voiture de sécurité dans les derniers tours du Grand Prix d'Abu Dhabi, le Britannique serait devenu seul octuple champion du monde, mais la FIA et Max Verstappen en ont décidé autrement. Du haut de ses 38 ans, le pilote Mercedes n'aura plus beaucoup d'occasion de tenter de décrocher un huitième sacre, surtout si le duo Red Bull-Verstappen continue de régner en maître sur la F1. En 2023, Lewis Hamilton espère ainsi que Mercedes lui offrira une monoplace capable de le ramener au sommet afin d'entrer encore un peu plus dans la légende du sport.

Les autres records qu'Hamilton peut viser

Mais ce ne sont évidemment pas les seuls records dans le viseur de Lewis Hamilton qui semble en mesure d'en ajouter cinq autres à son CV. Pour commencer, le Britannique devrait cocher deux dates dans son calendrier, à savoir celles des Grand Prix de Grande-Bretagne et de Hongrie. Et pour cause, s'il s'impose à Silverstone ou sur le Hongaroring, Hamilton décrochera un neuvième succès sur ces tracés, ce qui en ferait le plus grand nombre de victoires lors d’un même Grand Prix. Record qu'il co-détient jusque-là avec Michael Schumacher, vainqueur huit fois au Grand Prix de France.



La Hongrie, tout comme l'Australie, pourraient également être le théâtre d'un autre exploit de Lewis Hamilton. En effet, le pilote Mercedes compte huit poles positions sur le Hongaroring, tout comme à Melbourne, un record qu'il co-détient là aussi avec Michael Schumacher au Japon et Ayrton Senna à Imola. Le Brésilien avait d'ailleurs obtenu sa huitième et dernière pole à Saint-Marin, la veille de son tragique accident qui lui avait coûté la vie en 1994.



Un autre record pourrait tomber à n'importe quel moment de la saison. En effet, s'il remporte une course, Lewis Hamilton deviendrait l'unique pilote dans l'histoire à s'imposer après avoir franchi la barre des 300 départs en carrière. Avant lui, six autres pilotes ont atteint ce pallier sans parvenir à gagner après avoir franchi les 300 courses à savoir Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Jenson Button et Fernando Alonso. D'ailleurs, le double champion du monde espagnol, engagé avec Aston Martin en 2023, peut également prétendre à se record, lui qui compte 359 départs à son compteur et qui n'a plus gagné depuis 2013.



Mais Lewis Hamilton aura également besoin d'aide pour partager un record. En effet, le Britannique détient déjà le record du plus grand nombre de podiums partagés. C'est aux côtés de Sebastian Vettel qu'il est monté 56 fois sur le podium. Un total qui ne sera pas amélioré compte tenu de la retraite de l'Allemand, mais qui peut être battu. Deux associations sont possibles. Avec 53 présences communes sur un podium, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ne sont qu'à 3 unités du record. Mais avec son Alfa Romeo, le Finlandais aura peu d'options pour monter sur le podium. Ce qui ne sera pas le cas de Max Verstappen qui a déjà partagé 52 podiums avec son grand rival. Par conséquent, il suffit que Lewis Hamilton et le pilote Red Bull terminent 5 fois en même temps dans les trois premiers la saison prochaine pour battre ce record.



Enfin, le dernier record possible pour Lewis Hamilton ne sera pas le plus simple. Il s'agit de celui du nombre de Grand Chelem. En F1, le Grand Chelem s'obtient sur un week-end complet en décrochant la pole position, puis le meilleur tour en course, et enfin en remportant le Grand Prix en ayant mené tous les tours. Un exploit rare qui n'a été réalisé qu'une cinquantaine de fois dans l'histoire de la Formule 1 et qui est aujourd'hui beaucoup plus compliqué avec les arrêts au stand. Lewis Hamilton y est toutefois parvenu à 6 reprises, ce qui est déjà énorme, et bien plus que tout le reste du peloton. Néanmoins, le record appartient toujours à Jim Clark, qui a réalisé 8 Grand Chelem dans sa carrière dans les années 1960. Un record qui semble bien difficile à aller chercher pour Lewis Hamilton.