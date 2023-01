L'attitude de Lewis Hamilton fait grincer des dents chez Mercedes

La rédaction

Le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton est un homme d'affaires, en plus d'être un excellent pilote de Formule 1. Membre de plusieurs associations, le Britannique enchaînait les déplacements en avion un peu partout dans le monde et même avant des Grands Prix. En 2018, Niki Lauda, triple champion du monde de Formule 1, en avait avisé Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes.

Le respect existant entre les deux hommes ne s'est toujours pas éteint. Après la mort de Niki Lauda, Lewis Hamilton avait notamment affirmé dans une vidéo : « Niki m'a convaincu de faire partie d'une équipe qui, à l'époque, avait le potentiel pour réaliser des succès. Je lui en suis reconnaissant et j'aimerai Niki pour toujours. Il est dans mon esprit à chaque course. » Mais en 2018, un épisode avait décontenancé Niki Lauda.

« Comment peux-tu autoriser cela? »

Toto Wolff se souvient d'une anecdote concernant ces nombreux voyages de Lewis Hamilton, dans des propos rapportés par motorsport.com : « Je me souviens que Niki m’a dit à Singapour, avant qu’il ne réalise cette performance étonnante (une pôle position magnifique), que Lewis avait globalement fait le tour du monde. Il était allé à Shanghai pour lancer sa collection de mode, puis à Los Angeles, à New York, à Londres, puis à Singapour. Niki m’a dit ’comment peux-tu autoriser cela ?’ Je lui avais répondu que j’attendais de voir. Quand j’ai rencontré Lewis, j’avais le même ressenti. Je me demandais comment cela était possible. »

