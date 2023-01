F1 : «J’ai décidé de couper les ponts», la révélation de Lewis Hamilton

Hugo Chirossel

Comme bon nombre de pilotes, le père de Lewis Hamilton est très présent dans la carrière du Britannique. Anthony Hamilton était même le manager de son fils lors de ses débuts en Formule 1 avec McLaren, avant que leurs rapports ne se compliquent. Le septuple champion du monde est récemment revenu sur sa relation avec son père, avec qui il a coupé les ponts à un certain moment de sa carrière.

Les relations père/fils ne sont pas toujours faciles, encore plus quand on les mêle au travail. C’est ce qu’il s’est passé pour Lewis Hamilton. Proche de son père, qui l’a initié au karting dès son plus jeune âge et qu’il l’a accompagné en tant que manager lors des premières années de sa carrière en Formule 1, leurs rapports n’ont pas toujours été au beau fixe. Si tout va bien entre eux aujourd’hui, le septuple champion du monde est revenu sur sa relation parfois difficile avec son père, Anthony Hamilton.

«C’était difficile pour lui de témoigner de l’amour à mon égard»

« Son éthique de travail était une source d’inspiration pour moi, de voir l’heure à laquelle il se levait le matin. Il avait peu de sommeil et ses journées de travail au garage étaient interminables pour préparer le weekend, il amenait tout en piste et apprenait à devenir un meilleur mécanicien. Mais c’était difficile pour lui de témoigner de l’amour à mon égard. Parfois, vous avez simplement besoin d’un câlin de votre père. Vous voulez être dorloté. Lorsque j’avais 22 ans, j’arrivais en F1 et tout devenait très intense. On ne va pas à l’école pour apprendre à parler aux médias. À l’époque, je n’avais pas de relations publiques, personne pour me protéger ou me préparer », a confié Lewis Hamilton dans le podcast On Purpose .

«J’ai donc décidé de couper les ponts avec mon père»