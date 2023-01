LeBron James, retraite… Hamilton lâche une grosse confidence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 38 ans, Lewis Hamilton est proche de la retraite. Une perspective, qui n'effraye pas le pilote britannique, lié à Mercedes jusqu'à la fin de la saison 2023. Questionné sur son avenir, le septuple champion du monde de Formule 1 prend des conseils et souhaite se tourner dans un domaine, qui le passionne. Même si le sport automobile restera toujours l'une de ses passions.

Lewis Hamilton est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Il n'est pas impossible que cette saison soit la dernière de sa longue aventure. Septuple champion du monde de Formule 1, le pilote britannique voit son contrat avec Mercedes prendre fin en juin prochain et commence à penser à la suite. Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto , Hamilton a évoqué son après carrière avec décontraction.





Hamilton évoque sa retraite prochaine

« Pour en avoir parlé avec d’autres athlètes, je réalise que nous nous concentrons tellement sur le fait d’être le meilleur possible dans notre domaine que les autres choses que nous aimons aussi, comme jouer d’un instrument, ou écrire des scénarios, tout disparaît, tout s’efface » a confié Hamilton, qui souhaite, à tout prix, éviter cette « petite mort » évoquée par de nombreux sportifs.

« J'essaye de trouver les autres domaines qui me passionnent »

« Comment faire pour garder sa ligne tout en développant d’autres compétences et en découvrant d’autres passions ? Vous savez, il y a des gens qui disent à LeBron James : ’Tais-toi et dribble’, comme si beaucoup de personnes vous mettaient dans une boîte et disaient que vous ne pouviez faire qu’une seule chose. Mais j’ai vu et parlé à des gens actifs ainsi qu’à des retraités, et beaucoup d’entre eux disent, surtout lorsqu’ils prennent leur retraite, que tout s’est écroulé et qu’ils n’ont pas découvert ce qu’ils vont faire par la suite. Alors ils traversent ce voyage émotionnel de découverte, mais ça prend du temps. Alors j’essaie d’apprendre de ces choses, de les appliquer et de trouver les autres domaines qui me passionnent » a-t-il lâché.

« Lorsque je m’arrêterai, je me dirai : Merci la F1 »