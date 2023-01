«Il a quelque chose de spécial», Charles Leclerc est totalement validé

Arnaud De Kanel

Dauphin d'un Max Verstappen intouchable au championnat du monde en 2022, Charles Leclerc a montré qu'il faisait partie des tous meilleurs pilotes du paddock. Un avis partagé par Sebastian Vettel, visiblement grand fan du pilote de la Scuderia Ferrari. Le quadruple champion du monde ne tarit pas d'éloges au sujet de son homologue.

En 2022, Charles Leclerc avait débuté sa saison en fanfare. Pour autant, Max Verstappen était resté serein et il avait profité des erreurs de stratégie de Ferrari, ainsi que des fautes de pilotages de Leclerc. Le Monégasque nourrit de gros regrets car sa monoplace pouvait lui permettre de décroche un premier titre mondial. Alors qu'il évolue désormais aux côtés de Carlos Sainz Jr chez Ferrari, c'est avec Sebastian Vettel qu'il a commencé son aventure au sein de la Scuderia . L'Allemand ne dit que du bien de Charles Leclerc.

«J’ai vraiment apprécié le temps que nous avons passé ensemble»

Sebastian Vettel se reconnait en Charles Leclerc. De passage dans le podcast Beyond the Grid , il raconte l'arrivée du Monégasque chez Ferrari en 2019. « Charles est arrivé à un moment très différent de sa carrière et de sa vie. C’était drôle, parce que je l’observais et nous nous entendions très bien. J’ai vraiment apprécié le temps que nous avons passé ensemble. Mais c’était un peu comme je me regardais en plus jeune, et il m’a fallu un peu de temps pour le comprendre. Parce qu’évidemment, mon objectif n’était pas seulement de gagner une course, car je l’ai fait. Mon objectif était de gagner le championnat et, idéalement, de gagner le championnat de la manière dont je voulais le gagner, c’est-à-dire en gagnant beaucoup, beaucoup de courses. Alors peut-être que je me suis un peu perdu dans ce processus », reconnaît Sebastian Vettel.

«Charles a quelque chose de spécial»