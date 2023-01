F1 : Verstappen ne veut pas la vie d’Hamilton, retraite anticipée ?

Pierrick Levallet

Même s'il est encore jeune, Max Verstappen dispose déjà d'une grande expérience en F1. À 25 ans, le Néerlandais va participer à sa 9e saison dans la discipline. Mais avec le calendrier qui s'allonge d'année en année, le pilote de Red Bull pourrait être amené à prendre une décision retentissante pour son avenir et faire un choix de carrière différent de celui de Lewis Hamilton.

À 25 ans, Max Verstappen va déjà prendre part à sa 9e saison en F1. Le pilote, bien qu’encore jeune, dispose déjà d’une grande expérience de la discipline. Le Néerlandais a déjà glané deux titres de champion du monde, dont un après une rivalité exceptionnelle avec Lewis Hamilton. Mais en 2023, le calendrier comptera une course de plus (23, contre 22 en 2022) et les choses ne devraient pas s’arranger de ce côté là puisque d’autres Grand Prix pourraient être ajoutés par la suite. Dans ces conditions, Max Verstappen ne se voit pas tenir aussi longtemps que Lewis Hamilton en F1.

«Je ne continuerai pas à le faire après mes 40 ans»

« Les calendriers à rallonge en F1 ? J’ai souvent indiqué que c’était trop et c’est la principale raison pour laquelle je ne continuerai pas à le faire après mes 40 ans. Faire autant de voyages, ce n’est tout simplement pas sain. J’aime toujours autant ce que je fais, mais vous devez faire beaucoup de sacrifices pour cela. Cela semble fou parce que piloter une Formule 1 est bien sûr un rêve pour beaucoup de gens, mais en réalité vous êtes loin de chez vous et des gens que vous aimez et il arrive un moment où vous voulez en finir avec tout ça » a confié le pilote de Red Bull dans un entretien accordé au média néerlandais Limburger .

«Je veux vraiment des enfants»