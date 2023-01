Lewis Hamilton va faire une entrée fracassante dans le football

Arthur Montagne

Alors qu'il vient de fêter ses 38 ans, Lewis Hamilton commence déjà à envisager la façon dont il pourrait occuper son après-carrière de pilote de Formule 1. Le septuple champion du monde ne manque pas de projets et envisage notamment d'investir dans le football, et pas n'importe où. A Manchester United.

S'il ambitionne toujours de décrocher un huitième titre de champion du monde, afin d'inscrire encore un peu plus son nom dans la légende de la Formule 1, Lewis Hamilton doit également commencer à se projeter sur la suite de sa carrière, alors qu'il vient d'avoir 38 ans. Et le pilote Mercedes ne manquerait pas d'idées.

Hamilton pourrait investir à Manchester United

L'une d'entre elles serait d'investir dans le football. Comme rapporté par Nextgen-auto.com , Lewis Hamilton envisagerait d'intégrer le projet de Sir Jim Ratcliffe pour racheter Manchester United. Il faut dire que le pilote britannique est proche du patron d'INEOS qui est également copropriétaire de l'écurie Mercedes. Hamilton considère Ratcliffe comme un ami et un partenaire commercial et pourrait donc l'accompagner dans ce projet. Mais ce n'est toutefois pas pour tout de suite puisque le septuple champion du monde assurait encore récemment qu'il ne comptait pas prendre sa retraite à court terme.

La retraite, c'est pas pour tout suite