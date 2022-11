F1 : Les nouvelles révélations de Lewis Hamilton sur son avenir

Hugo Chirossel

À 37 ans et après sept titres de champion du monde remportés, les questions au sujet de l’avenir de Lewis Hamilton se font nombreuses. Tout le monde se demande quand le Britannique va décider de mettre un terme à sa carrière. Mais le principal concerné ne semble pas encore prêt à arrêter.

Cette année a été une des plus compliquées de la carrière de Lewis Hamilton. Ce dernier l’avoue lui-même, elle se situe « probablement dans le top trois des pires saisons ». Battu la saison passée par Max Verstappen pour le titre de champion du monde, le Britannique a terminé sixième au classement des pilotes cette année, à 35 points de son coéquipier George Russell. Une situation qui pourrait le pousser à arrêter sa carrière, lui qui évolue depuis 15 ans en Formule 1.

« Ce n’est pas maintenant »

Mais à 37 ans, le septuple champion du monde a encore soif de victoire. « Ce n’est pas pour toujours, mais quelque chose en moi me dit “tu n’es pas encore fini, tu dois continuer, tu as plus à faire, plus à réaliser”. Ce sera dur un jour, d’arrêter la course. Je l’ai fait pendant 30 ans. Heureusement pour moi, à cette seconde, ce n’est pas maintenant », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Un choix qui divise au sein de sa famille : « Mon père et mon frère disent “continue à courir pour toujours”, parce qu’ils sont des compétiteurs. Pour ma mère et ma sœur, je peux sentir qu’elles veulent que je fasse ce que je veux. Elles peuvent aussi voir à quel point c’est fatigant, que ça vous pèse. Parfois, quand je vais chez ma sœur, je m’évanouis sur le canapé . »

« J’aime vraiment le défi de chaque week-end »