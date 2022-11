F1 : Le message fort de Ricciardo après son départ de McLaren

La rédaction

Après deux années passées chez McLaren, Daniel Ricciardo quitte l’écurie britannique. Alors que le pilote avait prévu de prendre une année sabbatique, ce mercredi, l’Australien a signé chez Red Bull en tant que troisième pilote. Malgré des résultats décevants avec McLaren, il a tout de même voulu remercier l’ensemble de l’équipe, avec qui il garde de très bons souvenirs.

La saison 2023 de Formule 1 connaîtra plusieurs changements. Après l’arrivée de Pierre Gasly chez Alpine ou encore Fernando Alonso chez Aston Martin, c’est au tour de Daniel Ricciardo de changer d’écurie. Remplacé par Oscar Piastri chez McLaren, l’Australien a rejoint ce mercredi Red Bull en tant que troisième pilote. Il a d’ailleurs voulu remercier son ancienne écurie avant de devenir le coéquipier de Max Verstappen et Sergio Pérez.

« Rejoindre McLaren était important pour moi »

Dans des propos relayés par MotorSport , Daniel Ricciardo a voulu remercier McLaren après ses deux années passées au sein de l'écurie. Il avoue notamment que c’était une fierté pour lui de faire partie de cette famille. « Tout d’abord, je veux commencer par dire merci. Rejoindre McLaren était important pour moi, une équipe riche en histoire avec une fanbase fantastique. Signer pour cette équipe et monter dans la voiture pour la première fois ont été des moments de fierté, et je garderai toujours cela avec moi. »

« J’ai aussi une pensée pour mes fans »

Daniel Ricciardo a également voulu envoyer un message à ses fans. Il souhaite remercier ses supporters d’avoir toujours été là pour le soutenir. « J’ai aussi une pensée pour mes fans. Je suis un fan de sport, et je sais ce que l’on ressent lorsque l’on accompagne quelqu’un dans l’adversité et la lutte. Je sais ce que c’est que de soutenir et d’encourager quelqu’un quand ça ne va pas, ça vous gâche votre dimanche. À travers tout cela, j’ai toujours ressenti une quantité incroyable de soutien de leur part. Ils sont restés super loyaux, et je veux leur dire merci pour ça. Il aurait été facile de quitter le train en marche, mais ils ont été inconditionnels toute l’année. Ne sous-estimez jamais l’impact de leur soutien, je ne l’ai certainement pas considéré comme acquis. »

« J’ai vraiment apprécié le temps que j’ai passé avec Lando »