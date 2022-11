F1 : À peine arrivé chez Alpine, Pierre Gasly s’enflamme

Hugo Chirossel

Dimanche à Abu Dhabi, Pierre Gasly a vécu son dernier Grand Prix en tant que pilote chez AlphaTauri. À partir de la saison prochaine, le Français évoluera chez Alpine, aux côtés de son compatriote Esteban Ocon. Il a d’ailleurs pu effectuer ses débuts dans sa nouvelle voiture sur le circuit de Yas Marina.

Un nouveau départ. Après cinq années en Formule 1 à évoluer chez AlphaTauri (anciennement Toro Rosso), avec une parenthèse de quelques mois chez Red Bull, Pierre Gasly va rejoindre Alpine pour la saison prochaine. Le Français prendra la place de Fernando Alonso, en partance pour Aston Martin. Deux jours avec son dernier Grand Prix avec AlphaTauri, Pierre Gasly a pu commencer à se familiariser avec sa nouvelle voiture. En effet, il a effectué 130 tours mardi sur le circuit de Yas Marina, au volant de l’A522 d’Alpine.

« L'adaptation s'est très bien passée »

« Je suis très heureux, agréablement surpris, tout s'est passé sans problème. L'adaptation s'est très bien passée. J'ai commencé la journée avec beaucoup d'ouverture d'esprit car c'est un changement d'environnement complet, une nouvelle voiture, avec des différences au niveau des sensations, de la direction, de l'accélération, de la dureté de la pédale, etc. C'était un peu surprenant au début, mais j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire, à être à l'aise dans la voiture », a-t-il confié après ses débuts, dans des propos relayés par Motorsport.com .

« J'ai été très impressionné »

En quelques jours, voir heures, seulement, Pierre Gasly a déjà pu identifier quelques différences entre AlphaTauri et Alpine : « J'étais dans le même environnement ces cinq dernières années et de ce que j'ai vu jusqu'à présent, il y a une expérience énorme dans cette équipe, au niveau de l'ingénierie, des deux côtés du garage, et de la manière dont ils travaillent. Je n'ai pas encore tout vu, il faut que j'aille à Enstone faire le tour des installations, mais j'ai été très impressionné par la manière dont ce premier jour a été abordé. Ce n'est jamais facile quand quelqu'un de nouveau arrive, on s'affrontait encore il y a deux jours, avec du respect, donc les choses vont vite. Ils m'ont accueilli de la meilleure manière possible et jusqu'ici tout est positif et prometteur pour l'avenir . »

« Elle a terminé quatrième du championnat et ce n'est pas sans raison »

Alpine a fini quatrième au classement constructeur, devant McLaren, et le pilote français comprend désormais pourquoi. « En se basant sur aujourd'hui, je peux clairement identifier de très bons points forts sur cette voiture ainsi que le potentiel qu'elle a. Elle a terminé quatrième du championnat et ce n'est pas sans raison. Maintenant j'en comprends la raison, avec ce package, la manière dont l'équipe opère, la philosophie des ingénieurs. Les premières interactions avec eux ont été agréables aujourd'hui, et on ne pouvait pas espérer meilleure première journée . »

« Une opportunité pour faire des choses incroyables ensemble »