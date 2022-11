F1 : Après son départ d'Alpine, Alonso affiche un énorme objectif

Arthur Montagne

Depuis dimanche et l'arrivée du Grand Prix d'Abu Dhabi, Fernando Alonso n'est plus un pilote Alpine. L'Espagnol se projette désormais sur son nouveau défi avec Aston Martin. Et comme à son habitude, le double champion du monde est très ambitieux et assure que son ambition est de décrocher un troisième sacre.

C'est donc désormais acté. Après deux saisons chez Alpine durant lesquelles il aura prouvé qu'il est encore largement au niveau de la F1, Fernando Alonso va rejoindre Aston Martin afin de remplacer Sebastian Vettel. L'Espagnol a d'ailleurs découvert sa nouvelle monoplace ce mardi lors des essais de fin de saison à Abu Dhabi. Et le double champion du monde annonce la couleur pour 2023.

«Je continue en F1 parce que je pense que nous aurons une chance»

« Ce que je ressens à l’intérieur est plus important. Et même si je marque de bons points et termine assez bien au classement malgré mes 60 points perdus à cause de la fiabilité, je n’avais peut-être pas les meilleures sensations parce que j’ai un nouveau projet. Je continue en F1 uniquement parce que je pense que nous aurons une chance. Réduire tout l’écart l’année prochaine n’est pas réaliste, mais nous devons poser les bases pour les futures voitures et travailler mieux que les gens qui nous entourent », lance l'Espagnol dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'évoquer ses ambitions avec Aston Martin, à savoir décrocher un troisième titre mondial.

«Je suis prêt à faire quelque chose de spécial»