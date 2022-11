F1 : Gasly plutôt que Piastri ? Alpine s'enflamme

Thibault Morlain

Avec le départ de Fernando Alonso chez Aston Martin pour remplacer Sebastian Vettel, Alpine se cherchait un nouveau pilote pour 2023. Le plan était alors de faire d'Oscar Piastri le coéquipier d'Esteban Ocon. L'Australien a finelement fait faux bond à Alpine pour rejoindre McLaren. C'est finalement Pierre Gasly qui a été recruté et au sein de l'écurie française, on estime être gagnant au change.

Le feuilleton de la succession de Fernando Alonso chez Alpine a fait énormément parler. Il y a d'abord eu l'imbroglio et la polémique avec Oscar Piastri. Annoncé par l'écurie française, l'Australien s'est finalement engagé avec McLaren. De quoi agacer Alpine, qui est repartie en quête d'un coéquipier à Esteban Ocon. La priorité se nommait alors Pierre Gasly et c'est bien celui qui pilotait une AlphaTauri cette saison qui sera là en 2023. De quoi rendre heureux Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine.

F1 : Verstappen, Hamilton, Schumacher... Les plus grandes rivalités de l’histoire https://t.co/1npp9hpejM pic.twitter.com/8R2cvUhXSb — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

« Gasly est-il un meilleur pilote que Piastri ? Oui »

Finalement, Alpine se retrouve donc avec Pierre Gasly plutôt qu'Oscar Piastri. Mis en échec avec l'Australien, Otmar Szafnauer accueille donc l'ex-pilote Red Bull et AlphaTauri. Et à ses yeux, rapporté par Motorsport , Gasly, c'est mieux que Piastri : « Je suis content que notre duo de pilotes, avec Esteban et Pierre, soit meilleur qu'il ne l'aurait été si nous avions gagné dans cette affaire (avec Piastri). Gasly est-il un meilleur pilote que Piastri ? Oui. Plus expérimenté, encore jeune. Et l'avenir le dira, mais je pense qu'il est plus rapide ».

« Nous avions un super duo de pilotes cette année »