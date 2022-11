F1 : Avant de rejoindre Alpine, Gasly remercie Alpha Tauri

La rédaction

Ce dimanche, Pierre Gasly a disputé son dernier Grand Prix à Abu Dhabi avec Alpha Tauri et rejoindra la saison prochaine Alpine. À l’issue de la course, le Français a voulu remercier l’écurie italienne. Le pilote est notamment revenu avec beaucoup d’émotions sur ses nombreux moments marquants passés avec Alpha Tauri.

Alors que Pierre Gasly s’apprête à rejoindre Alpine, le Français a disputé son dernier Grand Prix avec Alpha Tauri à Abu Dhabi. Après cinq années passées avec l’écurie italienne, le pilote fini avec une 14e place pour sa dernière course. Avant de quitter Alpha Tauri, Pierre Gasly a voulu leur laisser un message fort.

🗨️ "Je leur en suis très reconnaissant pour ces 5 dernières années"@PierreGASLY remercie @AlphaTauriF1 à notre micro 🗣️#AbuDhabiGP 🇦🇪 | #F1 pic.twitter.com/95h4BgCiBt — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 20, 2022

«Ce que je me rappellerai c’est énormément de très belles choses durant ces cinq dernières années»

Au micro de Canal + , Pierre Gasly a voulu envoyer un message fort à Alpha Tauri. Malgré la dernière saison compliquée avec l’écurie italienne, le Français préfère penser à l’ensemble de son passage, notamment sur son premier Grand Prix, son premier podium, mais surtout sa première victoire. « C’était compliqué toute la saison, mais ce que je me rappellerai c’est énormément de très belles chose durant ces cinq dernières années avec cette équipe. Mon premier Grand Prix, mon premier podium, ma première victoire. »

«Ils m’ont toujours tout donné, le maximum, et j’en suis extrêmement reconnaissant»