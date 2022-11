F1 : Les plus belles victoires au GP d’Abu Dhabi

Arnaud De Kanel

La piste de Yas Marina accueillera le 14ème Grand Prix d'Abu Dhabi de son histoire ce dimanche. Une première ligne 100% Red Bull, une seconde Ferrari et une troisième Mercedes pour les derniers tours de piste de la saison. Mais avant de connaitre l'issue de ce Grand Prix, retour sur les plus belles victoires à Abu Dhabi.

Dernière étape de la saison en Formule 1 ce dimanche. Pour l'occasion, le paddock s'est donné rendez-vous à Abu Dhabi, sur le circuit de Yas Marina, théâtre de magnifiques victoires par le passé.

2010, Sebastian Vettel

Lorsque les pilotes arrivent à Abu Dhabi en 2010, rien n'est encore décidé au classement des pilotes. Quatre pilotes sont en course pour le titre mondial : Fernando Alonso est leader du championnat du monde devant les pilotes Red Bull Racing Mark Webber et Sebastian Vettel, mais également Lewis Hamilton. L'Allemand s'élance en pole et parvient à creuser un léger écart. Loin derrière, Alonso et Webber ne se lâchent pas. Les deux pilotes ressortent en même temps des stands mais ne parviennent pas à doubler la Renault de Vitaly Petrov et terminent respectivement sixième et septième. L'écart est abyssal, Vettel remporte la course et le championnat du monde par la même occasion, profitant des mauvais résultats de ses concurrents.

2014, Hamilton

De nouveau placé en clôture de saison, le Grand Prix d'Abu Dhabi voit Lewis Hamilton et Nico Rosberg se disputer le titre mondial. Première inédite, les points sont doublés pour l'occasion. Rosberg signe la pole position, mais Hamilton prend la tête de la course juste après le départ. L'Allemand ralentit à vue d'œil à cause d'un problème mécanique mais il refuse d'abandonner. Hamilton ne se fait pas prier et lui inflige un tour d'avance à l'arrivée. Le Britannique fait coup double en remportant la course et le titre, le deuxième de sa carrière.

2016, Hamilton

Lewis Hamilton et Nico Rosberg sont à nouveau en lutte pour le titre de champion du monde. C'est au tour de Nico Rosberg d'arriver en position de force puisqu'il est leader du championnat. Hamilton s'élance encore en pole et domine la course. Malin, le Britannique impose un faux rythme afin que Rosberg ne puisse pas le dépasser et que des concurrents se rapprochent de lui. Rosberg ne s'agace pas, un simple podium lui suffit pour être sacré. Hamilton l'emporte mais Rosberg termine juste derrière lui et s'adjuge le titre de champion du monde. Cinq jours plus tard, l'Allemand annoncera sa retraite.

Ce moment ou tout a basculé.Le dernier tour de FOLIE d'#AbuDhabiGP 2021 dans les conditions du direct 🔥 pic.twitter.com/50LygfkiCE — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 16, 2022

2021, Max Verstappen

C'est l'une des courses les plus légendaires de ces 10 dernières années. Le Grand Prix d'Abu Dhabi doit une nouvelle fois décider du sort de la saison. Max Verstappen et Lewis Hamilton sont à égalité parfaite. Le pilote Red Bull part en pole mais Hamilton prend un meilleur départ. Il sort de la piste en évitant de peu l'accrochage avec Verstappen mais se rattrape et le double. Il mène 53 des 58 tours de course. Rien ne semble pouvoir empêcher Hamilton de remporter son huitième sacre mondial. Mais contre toute-attente, Nicholas Latifi, qui ne dispute rien, manque sa sortie de virage et encastre sa monoplace dans le mur. La safety-car est dépêchée sur la piste. Verstappen, alors deuxième, en profite et va chausser des gommes tendres tandis qu'Hamilton, suspendu à l'action de son concurrent, n'a pas anticipé cet événement, laissant sa voiture chaussée de gommes dures et vieilles de 40 tours. La direction de course décide de relancer la course pour le dernier tour. Mercedes ne comprend pas. Max Verstappen se fait un malin plaisir et dépasse facilement Hamilton qui ne le reverra plus. Le Néerlandais ira chercher son premier titre mondial à l'issue d'une course complétement folle.