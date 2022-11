Formule 1 : Alonso, Ocon... Alpine voulait tout arrêter

Arnaud De Kanel

Lors de la course Sprint du Grand Prix du Brésil, Esteban Ocon et Fernando Alonso s'étaient accrochés. Pourtant coéquipiers, ils ne cessent de se faire la guerre dernièrement et cela commence à agacer Alpine. Afin de sanctionner ses pilotes, le PDG Laurent Rossi envisageait de les virer. Il a confirmé son intention.

Ce week-end, Fernando Alonso disputera son dernier Grand Prix avec Alpine puisqu'il rejoindra Aston Martin la saison prochaine. Depuis cette annonce, la rupture semble consommée avec son coéquipier Esteban Ocon. L'Espagnol enchaine les reproches à son encontre et envers Alpine. La semaine dernière, au Brésil, les deux pilotes se sont accrochés lors de la course sprint. L'incident de trop pour Laurent Rossi qui était prêt à prendre une mesure drastique.

THE TWO ALPINES TOUCH!!! 😳😲A disastrous Sprint for the Enstone team, as both drivers picked up damage from multiple moments of contact with each other 😩Leaving Alonso to finish in P15, Ocon P18....#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/DlyzThN1mX — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

«Je leur ai rappelé nos contrats»

Laurent Rossi l'affirme, il était prêt à virer des paddocks Esteban Ocon et Fernando Alonso pour le Grand Prix du Brésil et la dernière course de la saison à Abu Dhabi. « J’ai dit à nos pilotes que tant qu’ils se comportaient comme des adultes, je les traiterais comme des adultes, afin qu’ils puissent courir librement jusqu’à ce que l’équipe soit moins bien lotie, ce qui s’est produit le week-end dernier. Je leur ai rappelé nos contrats et je leur ai rappelé le fait que j’ai plein de pilotes qui aspirent à courir à leur place et que ce serait dommage de finir l’année avec deux autres pilotes, même si cela me coûte cher » a-t-il avoué dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

«Ils ont pris leurs responsabilités»