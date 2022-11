Formule 1

F1 : Ocon en remet une couche après son accrochage avec Alonso

Publié le 15 novembre 2022 à 10h35

Hugo Chirossel

Si Fernando Alonso et Esteban Ocon ont terminé respectivement 5e et 8e lors du Grand Prix du Brésil dimanche, la situation était mal embarquée après la course sprint du samedi. Les deux hommes s’étaient accrochés, ce qui les avait relégués à la 15e et 18e place sur la grille de départ. Le Français est revenu sur cet incident, révélant notamment qu’il ne s’était pas expliqué avec l’Espagnol.

Alpine s’en est bien sorti dimanche, lors du Grand Prix du Brésil. 15e et 18e sur la grille de départ, Fernando Alonso et Esteban Ocon ont rapporté des points précieux à leur équipe, en terminant respectivement 5e et 8e. Cela permet à l’écurie française de prendre une avance confortable au championnat constructeur, qui compte désormais 19 longueurs de plus que McLaren, avant la dernière course de la saison le week-end prochain à Abu Dhabi.

F1 : Mercedes s'enflamme après le Grand Prix du Brésil https://t.co/Thvfw1cDBN pic.twitter.com/CSFDaAXQgB — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

« Ce qu'il a dit dans les médias n'était pas sympa »

Pourtant, les deux pilotes ne s’étaient pas facilité la tâche samedi, lors de la course sprint. Fernando Alonso s’était accroché avec Esteban Ocon, ce qui avait précipité leur chute sur la grille de départ. Après cet incident, les deux hommes ne se sont « pas parlé », a confié le Français à Motorsport.com . « Ce qu'il a dit dans les médias n'était pas sympa. J'ai toujours beaucoup de respect pour lui, c'est une légende et je le respecterai éternellement. Et peu importe ce qu'il vous a dit, je préfère quand on parle en privé », a-t-il ajouté.

« Les gens pensaient que je ne voulais pas laisser passer Fernando »