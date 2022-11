Formule 1

F1 : Après son accrochage avec Ocon, Alonso campe sur ses positions

Publié le 14 novembre 2022 à 06h35

La rédaction

Ce samedi lors des sprints, on a pu assister à une scène surréaliste du côté d’Alpine. En effet, Fernando Alonso et Esteban Ocon ont eu un accrochage qui avait obligé l’espagnol de passer au stand par la suite. Selon lui, il n’aurait d’ailleurs aucune raison de s’excuser auprès de son coéquipier. Mais alors qu’il rejoindra Aston Martin la saison prochaine, il ne cache pas son envie de commencer sa nouvelle aventure avec l’écurie britannique.

Les sprints auront offert des images hallucinantes. En effet, durant l’épreuve, les deux pilotes d’Alpine, Fernando Alonso et Esteban Ocon, ont eu un accrochage obligeant l’espagnol à passer au stand par la suite. Il s’est d’ailleurs exprimé sur sa relation avec le pilote français.

« C’est donc mon principal objectif maintenant »

Dans des propos relayés par MotorSport , Fernando Alonso a avoué avoir hâte de vouloir vite tourner la page avec Alpine et de commencer sa nouvelle aventure avec Aston Martin. « Maintenant, on est à l’avant-dernière course, je veux juste aller à Abu Dhabi et tester la voiture verte. C’est donc mon principal objectif maintenant. »

« C’est comme ça, on ne peut rien faire »

Alors qu’un accrochage a eu lieu entre Fernando Alonso et son coéquipier Esteban Ocon, le pilote espagnol est revenu sur son accrochage, mais aussi sur les différents moments de tensions entre eux durant la saison. « J’ai été très proche du mur cette année à quelques reprises, à Djeddah, et à Budapest je me souviens aussi. Il semble que lorsque nous partons trop près, il y a cette défense dans les courses. C’est comme ça, on ne peut rien faire. »

« Je ne pense pas que ce soit nécessaire »