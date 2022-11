Formule 1

F1 : Fernando Alonso veut détrôner Max Verstappen

Publié le 11 novembre 2022 à 22h35

La rédaction

Alors que Fernando Alonso rejoindra Aston Martin en 2023, le pilote espagnol aura connu une dernière année difficile avec Alpine. Il avait notamment déploré le manque de fiabilité de la monoplace de l’écurie française, il rejoindra une équipe d’une autre envergure. Fernando Alonso a notamment évoqué un objectif fou : un quatrième titre de champion du monde.

Après une saison difficile avec Alpine, notamment de par ses nombreux abandons cette année, Fernando Alonso rejoindra en 2023 Aston Martin pour remplacer Sebastian Vettel, qui prendra sa retraite. Après être revenu sur son année 2022, le pilote espagnol a dévoilé ses objectifs avec l’écurie britannique.

« Je pense qu’après 2022, je ne pourrais qu’être extrêmement chanceux l’année prochaine »

Dans des propos relayés par MotorSport , Fernando Alonso est revenu sur sa dernière saison avec Alpine. Il évoque notamment les nombreux problèmes qu’il a eu au cours de l’année. « Je pense qu’après 2022, je ne pourrais qu’être extrêmement chanceux l’année prochaine. Je sais qu’on parle beaucoup du Mexique, il y a cinq abandons à cause de problèmes de moteur mais il y a aussi quatre courses où j’ai terminé sans batterie, ou la voiture n’a pas démarré au départ, ou j’ai perdu une roue lors d’un arrêt au stand. Ce sont des problèmes presque au milieu des courses. Je devrais être devant n’importe qui d’autre au championnat derrière le top 6. Nous sommes similaires à l’année dernière et McLaren a pris du recul, c’est pourquoi nous nous battons quand même pour la quatrième place. »

« L’objectif initial est d’essayer de se battre pour le championnat du monde en 2023 et 2024 »

Alors qu’il rejoindra Aston Martin pour la saison 2023, Fernando Alonso a annoncé du très lourd pour l’an prochain : détrôner Max Verstappen. « Le projet de Lawrence Stroll est plus ambitieux que celui d’Alpine. L’objectif initial est d’essayer de se battre pour le championnat du monde en 2023 et 2024. C’est l’objectif, à 100%. Aston Martin n’est pas là pour terminer cinquième, sixième ou quatrième du championnat des constructeurs. Ils sont là pour gagner le championnat du monde et c’est ce que nous essaierons de faire en 2023 et 2024. Cette année est ce qu’elle est, personne chez Aston Martin ne regarde beaucoup les résultats. C’est bien de voir des améliorations. »

