Formule 1

F1 - GP du Brésil : Le terrible aveu de Lewis Hamilton

Publié le 11 novembre 2022 à 06h35

Pierrick Levallet

Toujours en quête de sa première victoire de la saison, Lewis Hamilton pourrait réitérer sa performance de la saison dernière au Brésil ce dimanche. Cependant, le Britannique ne s’estime pas en mesure de le faire. Le septuple champion du monde ne voit pas sa Mercedes assez performante pour prendre le dessus sur Red Bull sur ce type de circuit.

Pour l’avant-dernière course de la saison, la F1 posera ses valises à Interlagos au Brésil ce dimanche. Remporté par Lewis Hamilton la saison dernière, le Grand Prix brésilien pourrait connaître un scénario différent cette année. Les Mercedes ne sont pas aussi performantes que les Red Bull ou les Ferrari depuis le début de saison. D’ailleurs, Lewis Hamilton ne s’estime pas vraiment en mesure d’aller décrocher un bon résultat ce dimanche.

Hamilton est pessimiste pour le GP du Brésil et d’Abu Dhabi

« Je vais vous décevoir... Je ne pense pas que ce circuit et le suivant [Yas Marina à Abu Dhabi] conviendront aussi bien à notre voiture que lors des deux dernières courses. J’espère que je me trompe, j’espère que les ingénieurs se trompent et j’espère que la voiture est bien meilleure que ce à quoi nous nous attendions. J’y vais avec de la positivité, plutôt que de me dire que ce ne sera pas le week-end le plus facile. Cette saison a réservé des surprises » a expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«La pluie pourrait redistribuer les cartes»