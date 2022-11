Formule 1

F1 : Alonso encense Verstappen, ça part au clash avec Hamilton

Publié le 9 novembre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, c'est l'amour fou entre Fernando Alonso et Max Verstappen. Les deux pilotes s'échangent des compliments comme deux personnes fans l'une de l'autre. Tout cela a commencé après qu'Alonso a déclaré que les titres de Verstappen avaient plus de valeurs que ceux de Lewis Hamilton. Une sortie qui n'a pas plu au principal intéressé.

L'amitié entre Fernando Alonso et Max Verstappen ne cesse de faire parler en ce moment. Rien ne semble diviser les deux pilotes. On les voit prendre des photos ensembles, se complimenter et encore dernièrement, Alonso a invité son jeune collègue à participer aux 24h du Mans avec lui tant il l'apprécie. Vraie amitié ou haine commune envers Lewis Hamilton ? On en sait rien mais les deux pilotes ont tous les deux un passé tumultueux avec le Britannique. En rejoignant McLaren et Hamilton en 2007 avec le statut de double champion du monde, Alonso ne s'attendait pas à tomber sur un pilote de ce caractère. Très vite, Hamilton l'a mit dans l'ombre, allant jusqu'à précipité le départ de l'Espagnol à la fin de cette même année. Pour Verstappen, la rivalité est naissante mais tout aussi fournie. Ils se sont livrés une bataille sans merci la saison passée, provoquant même des accrochages sur la piste qui auraient pu mal tourner. Alonso a remis de l'huile sur le feu en s'attaquant à Hamilton.

«Les titres de Verstappen ont plus de valeur que ceux d'Hamilton»

Fernando Alonso n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour évoquer les titres de son ancien coéquipier Lewis Hamilton. « Les titres de Max Verstappen ont plus de valeur que ceux de Lewis Hamilton. J'ai beaucoup de respect pour Lewis, mais c'est quand même différent de gagner sept titres mondiaux quand on ne doit se battre qu'avec son coéquipier. Je pense qu'un tel championnat a moins de valeur que quand on a moins de titres mais qu'on doit se battre contre des pilotes qui ont un matériel égal, voire supérieur. En 2005 et 2006, j'ai bien commencé l'année et j'ai pu creuser l'écart. Puis les autres ont peut-être eu une meilleure voiture, mais j'ai pu gérer cette avance. Je n'ai jamais dû me battre avec mon coéquipier pour remporter ces titres. Je n'ai pas non plus vu Max se battre avec Pérez ou Albon pour gagner des courses. Mais Schumacher en particulier s'est battu avec son coéquipier pour devenir champion cinq fois d'affilée, et Hamilton s'est battu avec Rosberg et Bottas. C'est différent, à mon avis » détaillait-il. La réponse d'Hamilton fut immédiate.

👍🏾 pic.twitter.com/8L8W5j0gld — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 30, 2022

Hamilton se paie Alonso sur Twitter

La sortie de Fernando Alonso est arrivée jusqu'aux oreilles de Lewis Hamilton. Le pilote britannique s'est fendu d'un tweet : une photo de lui qui surplombe Alonso depuis la première marche du podium, accompagnée d'un émoji avec un pouce levé. Une réponse très claire à la déclaration de l'Espagnol qui affirmait que Lewis Hamilton n'avait qu'à dominer ses coéquipiers pour être champion du monde. Les deux rivaux ne sont pas prêts d'enterrer la hache de guerre.