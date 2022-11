Formule 1

F1 : Red Bull, Ferrari... Hamilton annonce la couleur pour le retour de Mercedes

Publié le 7 novembre 2022 à 10h35

Pierrick Levallet

En 2022, Lewis Hamilton n’a pas été en mesure de se battre pour le titre de champion du monde. Le pilote de 37 ans a payé les erreurs de Mercedes et s’est très vite retrouvé écarté de la bataille. Mais Lewis Hamilton garde espoir pour 2023. Et afin de rattraper le retard sur Red Bull et Ferrari, le Britannique a fixé la barre très haut.

Alors qu’il se battait pour son huitième titre face à Max Verstappen en 2021, Lewis Hamilton s’est retrouvé relégué au second plan cette saison. Le Britannique a payé les erreurs de Mercedes dans sa transition avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Le pilote de 37 ans s’est ainsi très vite retrouvé écarté de la course au titre, remportée une nouvelle fois par Max Verstappen. Cependant, Lewis Hamilton affiche une grande détermination pour 2023.

«Si l'on pense que c'est une montagne normale, on ne sera pas à la hauteur»

De ce fait, le septuple champion du monde a fixé la barre très haut pour Mercedes afin de rattraper le retard sur Red Bull et Ferrari. « La montagne que l'on doit gravir est immense. Pour nous, c'est important d'imaginer qu'il s'agit de la plus grande, la plus abrupte, la plus difficile montagne à gravir, car si l'on pense que c'est une montagne normale, on ne sera pas à la hauteur. Il faut penser que c'est l'ascension la plus dure que l'on puisse imaginer, et qu'il faut donc puiser au fond de soi-même » explique-t-il sur le site officiel de la F1.

«J'essaie de travailler avec tout le monde»