Formule 1

F1 : Après la catastrophe d'Abu Dhabi, Hamilton envoie un message à son bourreau

Publié le 6 novembre 2022 à 10h35

Arnaud De Kanel

Cela va bientôt faire un an que Lewis Hamilton a tout perdu lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors qu'il était en tête de la course et qu'il se dirigeait vers un huitième sacre mondial, Nicholas Latifi manquait sa sortie de virage et entrainait l'intervention de la voiture de sécurité. Une fois la course relancée, Hamilton cédait face à Max Verstappen. Insulté sur les réseaux sociaux, le Canadien est soutenu par le Britannique.

L'histoire s'était écrite sous nos yeux à Abu Dhabi en 2021. Max Verstappen avait remporté son premier titre de champion du monde grâce à un fait de course qui avait tout relancé alors que le Grand Prix semblait plié. Lewis Hamilton menait la course tranquillement jusqu'à l'accident de Nicholas Latifi qui n'avait rien à jouer au classement pilotes. La sortie de piste du Canadien rebattait toutes les cartes car la direction de course avait décidé de faire repartir les pilotes derrière la voiture de sécurité pour un seul tour, profitant ainsi à Max Verstappen qui avait du retard sans cela.

F1 : Hamilton lance un énorme avertissement à Verstappen https://t.co/EUgn70gftn pic.twitter.com/EIzDDuJEys — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

«Je ne pense pas que cela ait vraiment quelque chose à voir avec le sport»

Nicholas Latifi avait par la suite reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux par certains fans malveillants d'Hamilton. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , il revient sur ce moment dur : « Les conséquences n’ont pas été très agréables. C’est juste le mauvais côté des réseaux sociaux de nos jours. Je ne pense pas que cela ait vraiment quelque chose à voir avec le sport. C’était évidemment un incident très médiatisé en raison de l’issue de ce qui s’est passé. Ce n’était pas seulement une course au début de l’année, c’était quelque chose à la fin de l’année avec la bataille pour le championnat. Des tonnes de tensions et d’émotions pour les fans parce que c’était une saison très excitante. »

Hamilton l'a soutenu