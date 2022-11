Formule 1

F1 : Hamilton lance un énorme avertissement à Verstappen

Publié le 6 novembre 2022 à 06h35

Pierrick Levallet

Après une saison 2022 mitigée, Lewis Hamilton entend bien rebondir de la meilleure des manières. Le Britannique espère pouvoir se battre pour le titre dès 2023, possiblement contre Max Verstappen. Le pilote de Mercedes a d’ailleurs lancé un énorme avertissement au Néerlandais. En effet, Lewis Hamilton avoue n’avoir jamais été aussi bien physiquement.

Après une incroyable lutte pour le titre en 2021, Lewis Hamilton a connu une saison 2022 bien différente. Mercedes a totalement raté sa transition avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Résultat, les performances des monoplaces de l’écurie allemande ont été amoindries et les prestations de Lewis Hamilton ont été nettement moins bonnes (5e au classement des pilotes, derrière son coéquipier George Russell). Max Verstappen, lui, a connu une année tranquille et a été sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive. Mais à 37 ans, Lewis Hamilton n’a toujours pas renoncé à son huitième titre, qui ferait de lui le seul recordman du nombre de sacres devant Michael Schumacher.

F1 : Remplacer Hamilton ? L’incroyable aveu de Ricciardo https://t.co/XPI58SXhGB pic.twitter.com/WfmiygOiWb — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

«Je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement»

Par conséquent, le pilote de Mercedes a lancé un gros avertissement à Max Verstappen. « En ce qui concerne mon bien-être physique, je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement, car je me suis vraiment concentré sur ce point en vieillissant. J’aime généralement piloter et je travaille sur un plan. Je ne peux pas encore vous le dévoiler, mais il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons faire » annonce Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen Auto .

«J’ai hâte de renouer avec le succès»