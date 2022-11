Formule 1

Formule 1 : Alonso a craint le pire pour la F1

Publié le 5 novembre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Au Grand Prix des Etats-Unis, Fernando Alonso a franchi la ligne d'arrivée en 7ème position. Or, après la course, l'équipe Haas a porté réclamation à la FIA pour que le pilote Alpine soit sanctionné suite à la perte de son rétroviseur, un manque dangereux selon l'écurie américaine. Alonso avait été sanctionné avant que la FIA ne revienne sur sa décision, un rétropédalage qu'il salue.

L'image était saisissante. Au Grand Prix des Etats-Unis, la monoplace de Fernando Alonso s'était envolée après qu'il ait percuté celle de Lance Stroll, son futur coéquipier chez Aston Martin. Il était resté en piste mais avait perdu l'un de ses rétroviseurs. Septième à l'arrivée, il avait écopé d'une pénalité de 30 secondes après la course suite à une réclamation de Haas, le faisant reculer à la 15ème place. Pénalité annulé par la suite après que la FIA soit revenue sur sa décision. Le pilote Alpine a eu très peur pour la Formule 1.

F1 : Hamilton lâche une annonce fracassante sur son avenir et prévient Verstappen https://t.co/iPYs68DZ5j pic.twitter.com/L73p3IH8q3 — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

«Si c’était la bonne décision, cela créera un énorme problème pour l’avenir en Formule 1»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Fernando Alonso explique sa crainte : « Si c’était la bonne décision, cela créera un énorme problème pour l’avenir en Formule 1. Je pense que 50, 60, 70% des voitures devraient alors abandonner lorsqu’elles auront un dispositif aérodynamique qui n’est pas correctement réparé parce que ça va être dangereux. Et si protester 20 minutes trop tard, ça passe, alors pourquoi pas une heure après ? Un mois après ? 10 ans c’est trop tard ? Quand est-il trop tard ? Donc, je pense que nous ne pouvons pas nous permettre dans ce sport d’avoir un tel flou. Donc, comme je l’ai dit, c’est un jour très important pour notre sport. Je me fiche de la septième place, je ne me bats pas pour le championnat du monde, mais cette boîte de Pandore doit être vite refermée. »

«Je pense qu’il y a des choses qui sont très claires et qui ont été mal faites de leur côté»