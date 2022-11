Formule 1

F1 : Hamilton lâche une annonce fracassante sur son avenir et prévient Verstappen

Publié le 4 novembre 2022 à 22h35

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton n'a pas encore l'intention de se retirer et prendre sa retraite. Lors d'un entretien accordé en marge du Grand Prix du Mexique, le Britannique a mis les choses au clair sur son avenir et en profité pour envoyer un message à la concurrence, notamment à Max Verstappen, double champion du monde en titre.

Le verdict est tombé. Avant le terme de la saison, Max Verstappen a remporté son deuxième titre de champion du monde de Formule 1. Sept fois titré, Lewis Hamilton ne pointe qu'à la cinquième place au classement des pilotes, juste derrière son partenaire George Russell. A 37 ans, le Britannique est loin de son meilleur niveau, sa monoplace n'était pas au niveau de celle concoctée par Red Bull. Dernièrement, Hamilton a laissé apparaître le sentiment que la Formule 1 n'était plus forcément sa priorité. Il s'est diversifié, s'engageant dans plusieurs projets, que ce soit humanitaires ou sociétaux.

« Ma priorité est mon travail au sein de l’équipe »

Mais en marge du Grand Prix du Mexique, Lewis Hamilton a confirmé que la Formule 1 était sa priorité. « Ce n’est pas que les autres projets sont moins importants, mais ma priorité est mon travail au sein de l’équipe. Durant un week-end de course, il y a toujours des moments pour travailler sur Mission 44 par exemple. Je suis toujours capable de diriger le navire. Je dispose d’un super groupe de personnes qui s’en occupent, qui font ce que je leur demande et qui vont dans la bonne direction. Je sais ce que ça fait d’être saturé et je ne souhaite pas en arriver là, il s’agit de trouver le bon équilibre » a confié le septuple champion du monde.

« La F1 est comme mon bébé »

Lewis Hamilton a évoqué les nombreux sacrifices qu'il doit effectuer pour rester compétitif. « Je dois dire non à tant de choses. On me demande des choses différentes chaque jour et je dois être capable de repousser les demandes et de dire non. Si je sais que c’est quelque chose qui va affecter mon entraînement ou qui pourrait impacter le déroulement de mon week-end, c’est un grand non. Il en va de même avec les amis et les relations en général. Je dois rester concentré. Pour le moment, je ne suis pas en couple et je n’ai pas d’enfant. La F1 est comme mon bébé, tout comme Mission 44. Ce sont les choses que je chéris et dans lesquelles j’essaie de mettre de l’énergie » -t-il lâché, avant de se prononcer sur ses ambitions.

« J’ai hâte de remporter un nouveau championnat »