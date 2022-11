Formule 1

F1 : La sortie hallucinante de Ferrari qui se paie Mercedes et Hamilton

Publié le 4 novembre 2022 à 02h35

Arthur Montagne

Depuis le début de la saison, Ferrari n'est jamais épargnée par les critiques concernant ses choix stratégiques. Et pourtant, Mattia Binotto n'hésite pas à souligner les grosses erreurs de Mercedes qui a laissé filer la victoire lors des deux derniers Grands Prix.

En début de saison, tout laissait penser que Ferrari était enfin en mesure de renouer avec le titre mondial. La Scuderia avait parfaitement anticipé la nouvelle réglementation et avait la meilleure monoplace lors des premières courses. Néanmoins, non seulement Red Bull a fait son retard de manière spectaculaire, mais surtout, Ferrari s'est auto-sabordée à de nombreuses reprises par des stratégies incompréhensibles ou des erreurs dans les stands. La direction des Rouges a donc été vivement critiquée durant toute la saison, mais Mattia Binotto se permet pourtant de pointer du doigt les choix de Mercedes à Austin puis au Mexique où Lewis Hamilton semblait en mesure de s'imposer.

Malgré les erreurs de Ferrari, Binotto se paie Mercedes

« Je me souviens qu’en Hongrie, nous avions été critiqués, ce qui arrive quand vous ne prenez pas les meilleures décisions, reconnaît l’Italien. Mercedes a peut-être perdu les deux dernières courses en ne choisissant pas les bons pneus, à Austin et au Mexique. Cela montre que nous ne sommes pas les seuls à commettre des erreurs. Même une équipe comme Mercedes qui a remporté les huit derniers championnats peut elle aussi se tromper », lance le patron de Ferrari dans des propos rapportés par F1i .

«C’était un week-end très difficile pour nous»