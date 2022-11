Formule 1

F1 : Il a tout fait pour plomber l'arrivée de Gasly chez Alpine

A partir de la saison 2023 de Formule 1, Alpine alignera un duo de pilotes composé d'Esteban Ocon et Pierre Gasly. Ce dernier, aujourd'hui chez AlphaTauri et sous contrat avec Red Bull, va donc rejoindre l'écurie française. Il y avait pourtant d'autres options pour remplacer Fernando Alonso. Jack Doohan a notamment fait tout ce qui était possible.

Fernando Alonso ayant fait le choix de rejoindre Aston Martin, Alpine a dû se mettre en quête d'un nouveau pilote pour être le coéquipier. Si l'écurie française a vu Oscar Piastri lui filer entre les doigts, elle s'est finalement consolée avec le recrutement de Pierre Gasly. Ce dernier va ainsi débarquer chez Alpine en 2023, mais d'autres pilotes visaient ce baquet. C'était le cas de Jack Doohan, membre de l'Alpine Academy.

« Je lui ai envoyé un message privé sur Instagram »

Dans des propos rapportés par Motorsport , Jack Doohan a alors dévoilé ce qu'il avait fait pour tenter de devancer Pierre Gasly et récupérer la place chez Alpine. « Je n'avais pas le numéro de Laurent Rossi, ni rien. En fait, je lui ai envoyé un message privé sur Instagram, en somme un paragraphe immense expliquant pourquoi je pensais pouvoir être candidat dorénavant. Il a répondu aux alentours de trois heures du matin – il devait être quelque part comme les États-Unis – avec son numéro à la fin, disant que nous devrions discuter dans les jours suivants. J'ai brièvement parlé à Otmar Szafnauer le lendemain soir, et tous les jours, j'essayais de parler à qui je pouvais, partout dans l'écurie de Formule 1, dans toutes ses branches, jusqu'à l'académie ».

