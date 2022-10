Formule 1

F1 : Avant Gasly, Alpine a reçu une incroyable candidature pour remplacer Alonso

Publié le 31 octobre 2022 à 04h35

Arnaud De Kanel

Après le départ inattendu de Fernando Alonso chez Aston Martin, l'écurie Alpine s'est précipitée en annonçant la promotion d'Oscar Piastri en Formule 1 pour récupérer le baquet de l'Espagnol. Or, l'Australien n'était pas au courant et s'était étonné de la nouvelle sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un pilote de Formule 2 qui a proposé ses services à Alpine avant l'arrivée de Pierre Gasly.

Le paddock ne s'attendait pas à un tel rebondissement. A la surprise générale, le légendaire Fernando Alonso annonçait il y a quelques semaines son départ d'Alpine pour rejoindre Aston Martin. Prise de panique, l'écurie tricolore a intronisé Oscar Piastri au rang de titulaire, au grand étonnement de ce dernier qui a décliné l'offre, préférant signer chez McLaren. A ce moment là, Pierre Gasly n'était pas encore dans les radars d'Alpine et Jack Doohan a essayé d'en profiter.

F1 : Vertsappen, Hamilton… L’incroyable sortie de Fernando Alonso https://t.co/vvAhdi9ls3 pic.twitter.com/eAYXJVThJ2 — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

« Je lui ai envoyé un message privé sur Instagram »

Suite au tweet d'Oscar Piastri qui s'étonnait de sa nomination chez Alpine, Jack Doohan, pilote australien évoluant en Formule 2, y est allé au culot pour récupérer le baquet de Fernando Alonso. Dans des propos retranscrits par Nextgen-Auto , il dévoile : « Toutes ces nouvelles sont tombées et alors... Je n’avais pas le numéro de Laurent Rossi ou quoi que ce soit. Alors je lui ai envoyé un message privé sur Instagram, en gros un énorme, énorme, long paragraphe disant pourquoi je pense que je pourrais être un candidat à l’avenir. Il m’a répondu à 3 heures du matin - je pense qu’il était aux États-Unis ou ailleurs - avec son numéro en bas de page et m’a dit que nous devrions discuter dans les jours à venir. J’ai parlé brièvement à Otmar la nuit suivante et chaque jour, j’ai essayé de parler à tous ceux que je pouvais dans toutes les départements de l’équipe de Formule 1 et dans toutes les parties de la structure, à travers l’académie. »

« C’était une opportunité »