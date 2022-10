Formule 1

F1 : Hamilton répond à Alonso, un clash éclate

Publié le 30 octobre 2022 à 14h35

Arthur Montagne

Rivaux sur la piste pendant quelques saisons, notamment lorsqu'ils étaient coéquipiers chez McLaren, Lewis Hamilton et Fernando Alonso ne sont visiblement toujours pas les meilleurs amis du monde. En effet, alors que l'Espagnol a récemment assuré que les titres de Verstappen avaient plus de valeur que ceux d'Hamilton, le septuple champion du monde a répondu.

Entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton, ce n'est pas l'amour fou. Et pour cause, lorsque l'Espagnol rejoint McLaren en 2007 avec le statut de double champion du monde en titre, il ne s'attendait probablement à être traité d'égal à égal avec un rookie, nommé Lewis Hamilton. Et depuis cette saison pleine de conflits entre les deux pilotes, leurs relations ont toujours été tendues. Et cela ne risque pas de s'améliorer avec les récents propos de Fernando Alonso. En effet, le pilote Alpine a glissé un petit tacle au septuple champion du monde, assurant que Max Verstappen avait plus de mérites pour ses titres que Lewis Hamilton.

«Les titres de Verstappen ont plus de valeur que ceux d'Hamilton»

« Les titres de Max Verstappen ont plus de valeur que ceux de Lewis Hamilton », assurait ainsi Fernando Alonso avant de détailler son analyse : « J'ai beaucoup de respect pour Lewis, mais c'est quand même différent de gagner sept titres mondiaux quand on ne doit se battre qu'avec son coéquipier. Je pense qu'un tel championnat a moins de valeur que quand on a moins de titres mais qu'on doit se battre contre des pilotes qui ont un matériel égal, voire supérieur. En 2005 et 2006, j'ai bien commencé l'année et j'ai pu creuser l'écart. Puis les autres ont peut-être eu une meilleure voiture, mais j'ai pu gérer cette avance. Je n'ai jamais dû me battre avec mon coéquipier pour remporter ces titres. Je n'ai pas non plus vu Max se battre avec Pérez ou Albon pour gagner des courses. Mais Schumacher en particulier s'est battu avec son coéquipier pour devenir champion cinq fois d'affilée, et Hamilton s'est battu avec Rosberg et Bottas. C'est différent, à mon avis . »

👍🏾 pic.twitter.com/8L8W5j0gld — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 30, 2022

