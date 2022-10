Formule 1

F1 : Gasly file chez Alpine, une énorme décision est prise

Publié le 30 octobre 2022 à 04h35

Arnaud De Kanel

Le départ de Pierre Gasly d'AlphaTauri est désormais acté et le pilote français rejoindra Alpine la saison prochaine. De fait, son écurie a fait de Nyck de Vries son remplaçant et le Néerlandais pourrait effectuer ses débuts plus tôt que prévu. En effet, AlphaTauri compte le faire rouler à Abu Dhabi.

« Bien sûr que Pierre Gasly va me manquer. C’est un excellent pilote, on a eu de beaux succès ensemble, il a marqué beaucoup de points. Mais nous aurons Nyck de Vries, un autre pilote, et nous verrons ce que ça donnera » a déclaré Franz Tost, le directeur sportif d'AlphaTauri. L'écurie est prête à tourner la page Gasly et attend impatiemment son successeur Nyck de Vries.

F1 : L’énorme aveu de Gasly avant son départ chez Alpine https://t.co/T0kNqBtkiS pic.twitter.com/Bh0UGw51KB — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

« Je veux l’intégrer dans l’équipe aussi vite que possible »

AlphaTauri prépare déjà l'après Pierre Gasly et a prévu de faire rouler Nyck de Vries lors des essais des jeunes pilotes à Abu Dhabi. « J’ai eu beaucoup de contacts avec lui. Il était à Faenza, ils ont moulé son baquet et je l’ai aussi rencontré hier. Nous avons toujours des discussions ensemble. C’est très intéressant, très important de se connaître. Et je veux l’intégrer dans l’équipe aussi vite que possible. Il fera pour nous le test des jeunes pilotes à Abu Dhabi, où il pourra se familiariser avec la voiture et l’équipe. Et puis nous verrons. Nous avons un bon programme pour lui pendant les mois d’hiver pour le préparer de la meilleure façon possible pour 2023 » a lancé Franz Tost dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

« Si nous avons une très bonne voiture, ce sera facile pour les pilotes de la régler »