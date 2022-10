Formule 1

F1 : L’énorme aveu de Gasly avant son départ chez Alpine

Publié le 28 octobre 2022 à 14h35

Hugo Chirossel

Alors qu’il remplacera Fernando Alonso l’année prochaine chez Alpine, il ne reste à Pierre Gasly plus que trois Grand Prix à disputer avec AlphaTauri. Un petit événement pour lui, puisqu’il a fait ses débuts dans cette écurie, auparavant nommée Toro Rosso. S’il affirme mettre les émotions de côté pour le moment, elles risquent de la rattraper lors de la dernière course de la saison à Abu Dhabi.

Cinq ans après avoir fait ses débuts en Formule 1 avec Toro Rosso, Pierre Gasly s’apprête à se lancer dans une nouvelle aventure. L’année prochaine, il rejoindra Esteban Ocon chez Alpine, afin de prendre la succession de Fernando Alonso. Mis à part un bref passage chez Red Bull, le pilote français a toujours évolué au sein de l’écurie désormais appelée AlphaTauri.

« Ça va me frapper à Abu Dhabi »

Alors qu’il reste encore trois Grands Prix à disputer cette saison, Pierre Gasly affirme mettre « les émotions de côté » pour l’instant, comme il l’a confié dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Je pense que ça va me frapper à Abu Dhabi, quand je réaliserai que je passe mes derniers jours et mes dernières heures avec tous les gens de l’équipe. Après cinq ans, c’est plus qu’une relation de travail, ça va au-delà », a-t-il ajouté.

« C’est la fin d’une ère »

Pierre Gasly a poursuivi : « Je connais personnellement les mécaniciens, les ingénieurs, les équipes marketing et communication, on passe du temps privé ensemble. Ça va être dur, mais je ne veux pas encore trop en parler car ce ne sera pas un moment très joyeux, c’est la fin d’une ère. Mais on voudra finir en beauté . »

