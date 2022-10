Formule 1

F1 : Le programme du GP du Mexique

Publié le 28 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Pour la 20ème course de la saison, le paddock de Formule 1 s'est donné rendez-vous au Mexique. Max Verstappen l'avait emporté la saison passée mais sa situation est bien différente cette année. Il est déjà champion du monde et Red Bull a également gagné le championnat constructeurs. Va-t-il offrir un merveilleux cadeau à son coéquipier Sergio Perez ? Rendez-vous dimanche soir pour le savoir.

La Formule 1 débarque au Mexique sans suspens. En effet, Max Verstappen et Red Bull ont mis fin aux débats pour les deux titres mondiaux. Néanmoins, une course reste une course et les pilotes ont toujours faim de gagner. Max Verstappen pourrait battre le record de victoire sur une saison, Lewis Hamilton pourrait remporter sa première course de la saison, Sergio Perez aura à cœur de briller devant son public et les Ferrari veulent se racheter.

Un week-end historique pour Verstappen ❓Le Néerlandais pourrait devenir le pilote avec le plus de Grand Prix remportés lors d’une même saison 🏆Votre programme du #MexicanGP 🇲🇽 pic.twitter.com/ugFMSv4xEc — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 27, 2022

Départ dimanche à 21h

L'Autódromo Hermanos Rodríguez accueillera les pilotes le temps d'un week-end. Ce Grand Prix du Mexique sera très spécial pour Sergio Perez qui veut devenir le premier mexicain à gagner chez lui. La lutte entre Alpine et McLaren sera pour la quatrième place des constructeurs sera aussi très attendue. Les sursauts d'orgueil de Charles Leclerc, Carlos Sainz et Lewis Hamilton sont attendus aussi. Pour cela, leur week-end de course commencera dès vendredi 28 octobre à 20h00 avec la première séance d'essais libres, suivi de la seconde à 23h00 qui seront à suivre sur Canal+ Sport 360 . Samedi, la dernière séance d'essais libres débutera à 19h00 sur Canal+ Sport , avant que les choses sérieuses ne débutent avec les qualifications partir de 22h00. Enfin, le départ du Grand Prix sera donné ce dimanche 30 octobre à 21h, heure française, et il sera à suivre en intégralité sur Canal+ Sport 360 . Au programme, 17 virages, 71 tours de 4,304 kilomètres chacun, pour un total de 305 kilomètres.

Le programme complet

- Vendredi 28 octobre



20h00 - 21h00 : Essais Libres 1

23h00 - 00h30 : Essais Libres 2



- Samedi 29 octobre



19h00 - 20h00 : Essais Libres 3

22h00 - 23h00 : Qualifications



- Dimanche 30 octobre



21h00 : Départ du Grand Prix