Formule 1

F1 - GP d'Austin : Sainz, Leclerc... Ferrari prévient Verstappen

Publié le 22 octobre 2022 à 14h35

Arnaud De Kanel

En remportant les deux premières séances d'essais libres à Austin, Ferrari a prouvé qu'elle n'avait pas baissé les bras malgré le couronnement de Max Verstappen. Le Néerlandais quant à lui, lorgne le record de victoires sur une saison mais la Scuderia de Charles Leclerc et Carlos Sainz compte bien l'en empêcher.

Il y a deux semaines, Max Verstappen faisait coup double en remportant le Grand Prix de Suzuka et le championnat du monde. De fait, il n'y a plus de suspense pour la première place du classement mais derrière, ça joue des coudes entre Charles Leclerc et Sergio Perez. Alors chez Ferrari, on prévoit un grand week-end en s'appuyant sur les deux premières séances d'essais libres victorieuses à Austin, et la Scuderia met au défi Max Verstappen qui chasse toujours le record de victoires sur une saison.

F1 : Mercedes lâche une grande annonce pour l'avenir de Lewis Hamilton https://t.co/j9ZfKrKtMD pic.twitter.com/ESwDdLC2Vr — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

« Nous sommes confiants pour la suite du week-end »

Carlos Sainz a dominé la première séance d'essais libres. Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , il confie : « C’était un vendredi différent ici à Austin. Lors des EL1, nous avons réussi à terminer notre programme, mais les EL2 se consacraient uniquement au test Pirelli, ce qui nous a permis d’essayer les pneus de l’année prochaine pendant une heure et demie sans changer les réglages de la voiture. Cela signifie également que les Essais Libres 3 seront encore plus importants que d’habitude avant les qualifications. Dans l’ensemble, nous avons été relativement compétitifs aujourd’hui et nous sommes confiants pour la suite du week-end. »

« C’est toujours un bon signe »