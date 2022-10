Formule 1

F1 : Après la polémique Red Bull, Hamilton réclame des sanctions

Publié le 21 octobre 2022 à 16h35

Hugo Chirossel

Alors que Red Bull a été reconnu coupable pour avoir dépassé le plafond budgétaire en 2021, l’écurie autrichienne ne sait pas encore quelle sera sa condamnation. Si d’après la FIA les infractions commises sont procédurales et mineures, Lewis Hamilton souhaite qu’elle sanctionne Red Bull comme il se doit.

Ce week-end, la Formule 1 pose ses valises à Austin, pour le Grand Prix des États-Unis. Si Max Verstappen est d’ores et déjà champion du monde, Red Bull doit encore sécuriser le titre constructeur. Dans le même temps, l’écurie autrichienne est en négociation avec la FIA autour d’un accord d’acceptation d’infraction (Accepted Breach Agreement). En effet, l’équipe dirigée par Christian Horner a été reconnue coupable d’avoir dépassé le plafond budgétaire pour la saison 2021, fixé à 145M€.

Hamilton réclame des sanctions

Une affaire qui fait beaucoup réagir les concurrents de Red Bull. Zak Brown, patron de McLaren, a même envoyé une lettre au président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, affirmant notamment que « toute équipe ayant dépensé trop d’argent a obtenu un avantage déloyal à la fois pour le développement de la monoplace de la saison en cours mais aussi de l’année suivante . » Interrogé sur le sujet en marge du GP des États-Unis, Lewis Hamilton souhaite également que la FIA sanctionne Red Bull comme il se doit.

« Alors toutes les équipes vont simplement passer outre »