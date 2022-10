Formule 1

F1 : Contacté pour épauler Verstappen, il recale Red Bull !

Publié le 21 octobre 2022 à 04h35

Arthur Montagne

Longtemps en quête du pilote idéal pour assurer le rôle de coéquipier de Max Verstappen, Red Bull a finalement opté pour Sergio Pérez qui donne satisfaction depuis son arrivée. Mais avant de miser sur Checo, l'écurie autrichienne a tenté d'attirer un autre pilote très prometteur : Lando Norris.

La vie de coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull n'est pas de tout repos. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly ou encore Alexander Albon peuvent en témoigner. pourtant très talentueux, aucun des trois n'a réussi à rivaliser avec le Néerlandais. Mais surtout, ils n'ont pas non plus répondu aux attentes de Red Bull concernant un pilote numéro 2, à savoir apporter de gros points pour le championnat constructeurs. Par conséquent, après avoir uniquement misé sur les pilotes issus de sa filière, l'écurie autrichienne a changé de stratégie en attirant un pilote expérimenté et qui ne sort pas du giron Red Bull, à savoir Sergio Pérez. Et si le Mexicain donne entière satisfaction, c'est un autre pilote qui avait été contacté.

Norris a recalé Red Bull

En effet, dans une interview accordée à Auto Motor und Sport , rapportée par Nextgen-auto.com , Lando Norris assure qu'il a été contacté par Red Bull : « Il y a bien sûr des discussions avec d’autres personnes de temps en temps. Vous vous posez toujours cette question : qu’est ce qui est le mieux pour ma carrière ? Après tout, je suis là pour gagner des courses et des championnats. Il y a eu des discussions avec Red Bull. C’est une équipe qui occupe le top 3 depuis des années. Mais cela démontre encore plus la confiance que j’ai en McLaren. Malgré ces discussions, j’ai senti que McLaren était le meilleur endroit pour atteindre mes objectifs. »

«Je me plais chez McLaren»