F1 : Red Bull se lâche sur Verstappen, Vettel et Gasly vont enrager

Publié le 19 octobre 2022 à 20h35

Arthur Montagne

Tout juste auréolé d'un second titre de champion du monde, Max Verstappen est encore en lice pour battre le record de victoires en une saison. Par conséquent, Christian Horner ne manque de s'enflammer pour son pilote qu'il considère comme le plus talentueux de l'histoire de Red Bull. Un sacré compliment compte tenu des pilots passés par l'écurie autrichienne.

Très précoce, Max Verstappen a débarqué en Formule 1 alors qu'il était à peine âgé de 17 ans. Et il a rapidement prouvé son talent en se montrant très rapide jusqu'au Graal la saison dernière avec un premier titre mondial au terme d'un duel impressionnant avec Lewis Hamilton. Et cette année, il a décroché son deuxième titre, avec cette fois-ci une domination sans partage. Christian Horner, patron de l'écurie Red Bull, revient ainsi sur l'éclosion du pilote néerlandais.

F1 : Dans le flou au Japon, Red Bull savoure le titre de Verstappen https://t.co/NJLPJ3tLc2 pic.twitter.com/SPF0Y2gLSD — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

«Je n’ai jamais rien vu de tel»

« Ce qui s’est démarqué, c’est Spa 2015, quand il a contourné Felipe Nasr. Je pensais : "ce garçon est vraiment courageux, engagé et rapide". Vous l’avez vu cette saison-là, il était une étoile brillante. Il était évident immédiatement qu’il était un talent prodigieux », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de se remémorer la première victoire de Max Verstappen lors de son premier Grand Prix chez Red Bull : « Je n’ai jamais rien vu de tel, ce dont nous avons été témoins ce jour-là était quelque chose de spécial. La façon dont il a résisté à Kimi et sa Ferrari. C’était digne d’un pilote avec 150 Grands Prix d’expérience »

«Il est clairement le pilote le plus talentueux que nous ayons»