F1 : Max Verstappen entre déjà dans la légende

Publié le 17 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Il y a une semaine, Max Verstappen devenait champion du monde de Formule 1 pour la seconde année consécutive. Ainsi, il ajoutait une 32ème victoire en carrière et entrait un peu plus dans la légende. A seulement 25 ans, le pilote Red Bull est très bien parti pour faire tomber tous les records.

Dans la confusion la plus totale, Max Verstappen faisait coup double à Suzuka en remportant le Grand Prix du Japon mais également le championnat du monde des pilotes, son deuxième consécutif. Désormais, il entrevoit de nombreux records qu'il est en capacité d'aller chercher au vu de son jeune âge pour un pilote.

Verstappen double champion du monde

Avec son sacre à Suzuka, Max Verstappen rejoignait le cercle très fermé des pilotes couronnés à deux reprises. Il est très bien installé au panthéon de la F1 aux côtés de Fernando Alonso, Mika Häkkinen, Emerson Fittipaldi, Graham Hill, Jim Clark et Alberto Ascari, eux aussi doubles champions du monde. Désormais, il doit encore chasser 10 légendes de la discipline car il reste derrière les trois titres d'Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart et Jack Brabham, les quatre d'Alain Prost et Sebastian Vettel, les cinq de Juan Manuel Fangio et enfin les 7 sacres de Lewis Hamilton et Michael Schumacher. Mais à 25 ans, il est très en avance pour aller tutoyer les sommets de ce classement.

Déjà 32 victoires en carrière

Sa victoire en terre nipponne l'a encore fait entrer un peu plus dans la légende. En effet, c'était la 32ème fois de sa carrière que Verstappen voyait le drapeau à damiers en tête. Un chiffre fou, égal à celui de Fernando Alonso, de 16 ans son ainé et toujours en piste. Dans son rétroviseur on retrouve des grands noms comme Niki Lauda, Nico Rosberg, Alberto Ascari ou encore Juan Manuel Fangio. Logique, car Verstappen a frappé un grand coup et il n'est devancé plus que par 5 pilotes et pas des moindres : Ayrton Senna (41 victoires), Alain Prost (51 victoires), Sebastian Vettel (53), Michael Schumacher (91) et Lewis Hamilton (103). La passe de 33 à Austin ?